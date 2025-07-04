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Нічний обстріл Києва: кількість постраждалих зросла до 26, серед них є дитина

14:02 4 липня 2025
У Києві під час ракетно-дронового удару постраждало понад 20 людей. Фото прокуратури

Під час ракетно-дронової атаки росіян, які запускали на столицю «Кинджали», «Іскандери» та «Шахеди», в Києві постраждали 26 людей, у тому числі й 10-річна дівчинка.

В Київській міській прокуратурі назвали ці атаку однією з наймасштабніших на столицю. Наразі розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

«В ніч проти 4 липня військові рф здійснили комбіновану атаку на місто Київ із застосуванням БпЛА, балістичних та крилатих ракет. Загалом дві повітряні тривоги з перервою тривали понад 12 годин. На цей час відомо про 26 постраждалих, серед яких 10-річна дівчинка, у якої травмована нога. Точна кількість постраждалих встановлюється», — йдеться в повідомленні.

Наслідки російської атаки зафіксовані у Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Святошинському, Солом’янському та Шевченківському районах.

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Нагадаємо, що загарбники цієї ночі використали для нападу, основною ціллю якого був Київ, 539 ударних БпЛА, одну аеробалістичну ракету Х-47 М2 «Кинджал», 6 балістичних ракет «Іскандер-М"/KN-23 та 4 крилаті ракети «Іскандер-К».

Також росіяни продовжували завдавати ударів по Полтавщині та Кіровоградщині, де є руйнування житлової забудови та поранені.

Фото прокуратури

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