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Ворог вночі атакував Кіровоградську та Полтавську області: поранено людей та пошкоджені будинки

10:10 4 липня 2025
Під час атаки дронів-камікадзе на Полтавщині та Кіровоградщині постраждали люди. Ілюстративне фото зі сторінки ДСНС

Полтавщину, де напередодні в обласному центрі під ударом противника перебувала будівля ТЦК та СП, а також Кіровоградщину у нічт проти 4 липня росіяни атакували ударними безпілотниками.

Так, голова Полтавської ОВА Володимир Когут повідомив, що вночі в регіоні працювала ППО — збивала ворожі дрони.

Внаслідок падіння уламків БпЛА у Кременчуцькому районі пошкоджено покрівлю та вікна житлового будинку. «На жаль, травмовані двоє людей. Їх госпіталізували», — додав він.

А напередодні увечорі унаслідок падіння уламків ворожих дронів в Полтавському районі на території приватного домоволодіння пошкоджено легковий автомобіль, також травмувань зазнало двоє людей.

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Складну ніч пережила й Кіровоградщина, яку також атакували дрони-камікадзе. «Небо над Кіровоградщиною розтинали десятки ворожих дронів. Активно працювали мобільні вогневі групи», — зазначив очільник ОВА Андрій Райкович.

У Знам'янській громаді частково пошкоджено житловий будинок. Нескладних поранень зазнала 52-річна жінка. Їй надано необхідну медичну допомогу. Здоров'ю постраждалої нічого не загрожує.

Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 4 липня, росіяни атакували Україну дронами-камікадзе та ракетами. Основний удар прийшовся на Київ. У щонайменше п'яти районах міста зафіксували наслідки атаки. Пошкоджені будинки та нежитлові будівлі, а також заклади освіти, лікарні. Крім того, у столиці було пошкоджено залізничну інфраструктуру. Через пожежі жителів Києва закликали закрити вікна, оскільки у повітрі продукти горіння. За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 4 липня росіяни запустили по Україні 550 засобів повітряного нападу, серед яких дрони-камікадзе, а також балістичні та крилаті ракети.

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Ілюстративне фото зі сторінки ДСНС

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