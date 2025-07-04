- 08:44 Дрони атакували військові аеродроми в Саратовській та Воронезькій областях, а також підприємство «оборонки» у Чебоксарах
- 08:18 Козерогів чекає перезавантаження, а Стрільців відвідає дух пригод: гороскоп на 5 липня
- 08:00 Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: календар, результати та відеоогляди матчів, розклад телетрансляцій
- 04.07 22:26 Як зберегти валізу в ідеальному вигляді на багато років: зробити це легко й просто
- 04.07 21:59 Грибний соус — справжня смакота: готується дуже просто
- 04.07 21:37 Світоліна вилетіла з Вімблдону, програвши експершій ракетці світу
- 04.07 21:30 Поки батьки сваряться: дочка Джолі та Пітта розкрила таємницю свого хлопця
- 04.07 21:01 Стабілізує рівень глюкози та циркадний ритм: чим корисні ранні вечері
- 04.07 20:34 В останню секунду відштовхнув побратима і прийняв удар дрону: на Сумщині загинув захисник з Вінниччини
- 04.07 20:26 «Чимало країн мають вимогу, щоб закордонний паспорт був дійсний не менш ніж пів року до закінчення терміну», — експертка з туризму Марина Білоножко
- 04.07 20:06 Полуничний торт: ідеальний десерт для літніх чаювань
- 04.07 19:53 Зеленський і Трамп провели телефонну розмову: перші подробиці
Ворог вночі атакував Кіровоградську та Полтавську області: поранено людей та пошкоджені будинки
Полтавщину, де напередодні в обласному центрі під ударом противника перебувала будівля ТЦК та СП, а також Кіровоградщину у нічт проти 4 липня росіяни атакували ударними безпілотниками.
Так, голова Полтавської ОВА Володимир Когут повідомив, що вночі в регіоні працювала ППО — збивала ворожі дрони.
Внаслідок падіння уламків БпЛА у Кременчуцькому районі пошкоджено покрівлю та вікна житлового будинку. «На жаль, травмовані двоє людей. Їх госпіталізували», — додав він.
А напередодні увечорі унаслідок падіння уламків ворожих дронів в Полтавському районі на території приватного домоволодіння пошкоджено легковий автомобіль, також травмувань зазнало двоє людей.
Складну ніч пережила й Кіровоградщина, яку також атакували дрони-камікадзе. «Небо над Кіровоградщиною розтинали десятки ворожих дронів. Активно працювали мобільні вогневі групи», — зазначив очільник ОВА Андрій Райкович.
У Знам'янській громаді частково пошкоджено житловий будинок. Нескладних поранень зазнала 52-річна жінка. Їй надано необхідну медичну допомогу. Здоров'ю постраждалої нічого не загрожує.
Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 4 липня, росіяни атакували Україну дронами-камікадзе та ракетами. Основний удар прийшовся на Київ. У щонайменше п'яти районах міста зафіксували наслідки атаки. Пошкоджені будинки та нежитлові будівлі, а також заклади освіти, лікарні. Крім того, у столиці було пошкоджено залізничну інфраструктуру. Через пожежі жителів Києва закликали закрити вікна, оскільки у повітрі продукти горіння. За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 4 липня росіяни запустили по Україні 550 засобів повітряного нападу, серед яких дрони-камікадзе, а також балістичні та крилаті ракети.
Ілюстративне фото зі сторінки ДСНС138
Читайте нас у Facebook