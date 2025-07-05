Козерогів чекає перезавантаження, а Стрільців відвідає дух пригод: гороскоп на 5 липня

Фахівці зі Східних прогнозів склали гороскоп на поточний тиждень, а астрологи розповіли, якою буде субота, 5 липня. Цей день ніби запрошує нас сповільнитись, відчути настрій оточуючих і краще почути себе, пише slovofraza.com.

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Козеріг

Сьогоднішній день спонукає до перезавантаження. Може з'явитися бажання зосередитись на своїх цілях та переглянути підхід до грошей та ефективності. У стосунках важлива не промовистість, а підтримка та простота.

Водолій

День буде насиченим та принесе несподіванки. Ваші ідеї будуть особливо потрібні — діліться ними. Будьте обережні з технікою. Це гарний час для творчості та експериментів із зовнішністю.

Риби

Відпочинок від метушні важливий для внутрішньої гармонії. Можливі яскраві сни чи емоції, які потребують осмислення. У стосунках важлива підтримка близьких, а спокій стане вашою силою.

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Овен

День відображає ваші внутрішні сумніви. Можливі перепади настрою. До вечора все владнається. Підтримка близьких допоможе набути стабільності. Постарайтеся більше відпочивати та займатися фізичною активністю.

Телець

Сьогодні переважатиме прагнення до затишку та стабільності. Домашні справи можуть піти не за планом, але зміни принесуть користь. Хороший день для аналізу бюджету та планування покупок. У стосунках важлива м'якість та терпіння.

Близнюки

День принесе нові можливості, особливо якщо ви не боїтеся експериментувати. Можливі несподівані дзвінки чи зустрічі. Будьте прямими у спілкуванні та не розпорошуйтесь на дрібниці.

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Рак

Емоції загострені, намагайтеся не реагувати імпульсивно. Краще подбайте про себе — ритуали затишку допоможуть повернути душевну рівновагу. Увечері можлива приємна несподіванка.

Лев

Приплив енергії важливо направити у потрібне русло. День підходить для активних справ. У стосунках можливі спалахи емоцій. Постарайтеся бути чесними із собою, щоб намітити нові цілі.

Діва

Сьогодні Ви захочете навести лад у думках і справах. Це хороший день для аналізу та планування. Краще завершувати старі справи, ніж намагатися контролювати все довкола. Увечері можливі важливі усвідомлення.

Терези

Ви вагатиметеся між усамітненням і бажанням бути в центрі уваги. Знайти баланс допоможе творчість чи прогулянка на самоті. У романтичній сфері можливі сюрпризи, а внутрішній голос буде особливо сильним.

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Скорпіон

Початок дня може бути напруженим. Використовуйте активну роботу підсвідомості для творчості. У стосунках можливі ревнощі, краще відкрито обговорити почуття. Увечері буде легше, особливо, якщо побуваєте наодинці із собою.

Стрілець

Сьогодні Вас відвідає дух пригод, навіть якщо ви перебуватимете вдома. Це гарний день для нових починань та ідей. Будьте обережні з різкими словами. Подорожі будуть вдалими, а ваші ідеї можуть призвести до несподіваних результатів.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи склали гороскоп на липень для всіх знаків зодіаку.

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