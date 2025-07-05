- 10:55 Зовсім не Анджеліна Джолі: Бред Пітт зізнався, від яких жінок був у повному захваті
- 10:27 Лимонну кислоту потрібно обов’язково розчинити: блогерка Марина поділилася ефективним способом миття унітазу
- 10:22 Український призер Олімпійських ігор брутально нокаутував американця у своєму першому бою за три роки
- 09:56 Важливо зробити це саме 6 липня: аграрій порадив, як виростити дуже велику цибулю
- 09:26 Пенсія у 10,5 тис. грн: кому з українців такі виплати гарантують у 2025 році
- 08:54 Нічна атака ворога: постраждали Київщина, Запоріжжя, Харків
- 08:17 Терези ризикують нажити собі ворогів, а Тельці зможуть переконатися, що мовчання — золото: гороскоп на 6 липня
- 01:04 Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: календар, результати та відеоогляди матчів, розклад телетрансляцій
- 05.07 22:27 Шведський стіл: ці правила найчастіше порушуються
- 05.07 22:00 Сало, смак якого вас захопить: готується швидко і просто
- 05.07 21:31 Замовляли бургери та картоплю фрі: Шакіра у своєму світовому турне влаштувала відпустку із синами
- 05.07 21:02 Це найгірший метод приготування картоплі: намагайтесь його уникати
Шведський стіл: ці правила найчастіше порушуються
Етикет шведського столу базується на гігієні та повазі до інших відвідувачів. Але далеко не всі люди, на жаль, дотримуються правил.
Наприклад, не можна повертати їжу. Після того, як ви поклали круасан або персик на свою тарілку, а потім вирішили, що це вже зайве, помістити цю їжу назад на спільну страву неможливо. Це негігієнічно!
Відійдіть від буфету, якщо кашляєте або чхаєте.
Не накладайте гору їжі на тарілку, демонструючи жадібність.
Не турбуйтесь, що вам чогось може не вистачити. Персонал ресторану стежить за тим, яка їжа закінчується, і принесе нову порцію.
Не монополізуйте страви, які призначені для всіх. Наприклад, піалу з оливками, натертим пармезаном або варенням.
Будьте вибагливі в їжі. Не варто накладати на тарілку абсолютно все, що бачите на шведському столі. Пам'ятайте про те, що не всі поєднання продуктів можуть бути правильно сприйняті вашим організмом. І тоді ваші плани можуть бути зіпсовані. А це ж вам ні до чого.
Нагадаємо про те, як їсти бургер згідно з етикетом.
Фото з альбому Ольги Сметанської485
Читайте нас у Facebook
Козам потрібно змінити імідж, а Бикам важливо не піддатися провокації: східний гороскоп на тиждень 7 — 13 липня