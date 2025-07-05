Шведський стіл: ці правила найчастіше порушуються

Етикет шведського столу базується на гігієні та повазі до інших відвідувачів. Але далеко не всі люди, на жаль, дотримуються правил.

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Наприклад, не можна повертати їжу. Після того, як ви поклали круасан або персик на свою тарілку, а потім вирішили, що це вже зайве, помістити цю їжу назад на спільну страву неможливо. Це негігієнічно!

Відійдіть від буфету, якщо кашляєте або чхаєте.

Не накладайте гору їжі на тарілку, демонструючи жадібність.

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Не турбуйтесь, що вам чогось може не вистачити. Персонал ресторану стежить за тим, яка їжа закінчується, і принесе нову порцію.

Не монополізуйте страви, які призначені для всіх. Наприклад, піалу з оливками, натертим пармезаном або варенням.

Будьте вибагливі в їжі. Не варто накладати на тарілку абсолютно все, що бачите на шведському столі. Пам'ятайте про те, що не всі поєднання продуктів можуть бути правильно сприйняті вашим організмом. І тоді ваші плани можуть бути зіпсовані. А це ж вам ні до чого.

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Нагадаємо про те, як їсти бургер згідно з етикетом.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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