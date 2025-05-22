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Стиль життя

Як їсти круасан, щоб не засипати все крихтами: тонкощі етикету

22:27 22 травня 2025
Круасани. Фото Ольги Сметанської, «ФАКТИ»

Круасани часто подають на фуршетах та під час кава-брейків. І який же апетитний вигляд вони мають! Але, мабуть, кожному доводилося спостерігати картину, як людина, що взяла круасан, раптом опиняється вся у крихтах. Вони й на костюмі, й на столі… Їсти круасан — справжнє мистецтво. Вам не знадобляться ніж та виделка. Але й відкушувати від величезного круасану не варто.

Французи зазвичай відламують маленькі шматочки на один укус і так з'їдають круасан повністю. До речі, це правило застосовується й до вживання хліба. Дуже зручний формат — мінікруасани. А якщо круасан з начинкою — наприклад, із шоколадом, його попередньо ділять на дві частини та лише потім починають їсти.

Круасан містить багато масла, тому без серветки вам не обійтися.

Знання тонкощів етикету допоможе вам почуватися комфортно в усіх ситуаціях. Ресторанний етикет — особливе мистецтво. Його бажано знати, як таблицю множення, особливо якщо ви спілкуєтеся з діловими людьми. Але й у родинному колі дотримуйтесь правил етикету та навчайте цього дітей.

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Раніше Ольга Сметанська у рубриці «Стиль життя» розповідала, чому за столом не варто обговорювати чужі гастрономічні уподобання.

Фото Ольги Сметанської

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