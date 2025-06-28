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Стиль життя

Як їсти бургер згідно з етикетом: знання цих моментів позбавить вас почуття незручності

22:27 28 червня 2025
Бургер та картопля фрі. Фото Ольги Сметанської, «ФАКТИ»

Бургери — улюблена їжа багатьох людей у світі. Вони смачні та ситні — і в цьому основна причина їхньої популярності. Щоправда, далеко не всі знають, як правильно їсти бургер. Виявляється. все залежить від ситуації. Вважається, що в неформальній ситуації, в компанії близьких друзів або рідних, заведено їсти бургер руками, а ось у більш офіційному середовищі використовуйте ніж та виделку. Їсти бургер естетично — ціле мистецтво. Слідкуйте за тим, щоб не забруднити свій одяг та обличчя. Користуйтеся серветками.

Іноді в ресторанах бургер подається розрізаним навпіл, і це дуже зручна подача. До речі, за бажання ви можете попросити про це офіціанта.

Але важливо розуміти, що бургер не варто розбирати на інгредієнти. Саме поєднання всіх складових створює неповторну феєрію смаку.

І ще одна порада: на діловій вечері не замовляйте те, що не вмієте їсти згідно з етикетом. Це позбавить вас почуття незручності. Насолоджуйтесь такими стравами у неформальній ситуації.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, як ласувати кавуном згідно з етикетом.

Фото Ольги Сметанської

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