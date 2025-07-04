Терезам — «Трійка Мечів» та емоційні перевірки, Стрільцям — «Королева Мечів» та саморефлексія: Таро-прогноз на 5 липня

Фахівці зі Східних прогнозів склали гороскоп на поточний тиждень, а тарологи розповіли, якою буде субота, 5 липня 2025 року. Карти Таро віщують день змін, несподіваних розмов та прихованих можливостей, пише slovofraza.com.

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Козеріг — Сила

Козероги розкриють свої внутрішні резерви у випробуваннях, відчувши приплив натхнення. Направте цю міць на творення. Відкривши світ, ви отримаєте підтримку. Відмінний час для нових проєктів чи трансформації старих.

Водолій — Імператриця

Водолії відчують пробудження м'якості та співчуття. Карта «Імператриця» обіцяє повернення втраченого — чи то річ, людина чи почуття. Звертайте увагу на деталі: те, що здавалося зруйнованим, насправді чекало на переродження. Використовуйте цю енергію для відновлення балансу у собі та стосунках.

Риби — Лицар Денаріїв

Рибам належить навести лад у фінансах та зобов'язаннях. Можливо, вам нагадають про обов'язок або обіцянку. Відновіть чесність та надійність, насамперед для себе. Не відкладайте: маленькі кроки сьогодні призведуть до більших змін завтра. Стабільність будується послідовними, обдуманими діями.

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Овен — Місяць

Овнам варто бути обережними в словах та діях, особливо в особистих стосунках. Карта «Місяць» попереджає про помилки та маніпуляції. Уникайте імпульсних рішень і не діліться планами з незнайомими. Присвятіть день самоаналізу чи відпочинку. Прислухайтеся до інтуїції.

Телець — Самітник

Для Тельців день може стати поворотним у особистому житті. З'явиться шанс вивести відносини новий рівень через нестандартні пропозиції. Не бійтеся експериментувати, це зміцнить довіру. Знайдіть баланс між близькістю та особистою свободою.

Близнюки — Шістка Мечів

Близнюків чекає усвідомлення нового етапу. Опиратися змінам марно. Можливо, ви отримаєте несподівану пропозицію чи новину. Все, що відбувається, на краще. Карта вказує на перехід до спокійнішого періоду. Відпустіть старе — попереду світла реальність. Сміливість та гнучкість — ваші союзники.

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Рак — Десятка Жезлів

Раки можуть відчути сильне напруження через необхідність виправдати чужі очікування. Близьким потрібна підтримка, але ви самі перевантажені. Чесно розставте пріоритети. Зараз слушний час для важливої розмови. Щирість збудує міцні мости довіри.

Лев — Королева Кубків

Левам карти радять не ховати почуття. Діліться теплом, піклуйтеся до близьких. Від вас чекають ініціативи, можливо, романтичної. Мапа також говорить про творче натхнення. Це ідеальний день для душевних розмов та зізнань.

Діва — Помірність

Дівам доведеться ухвалити непросте, але важливе рішення. Настав час відмовитися від звичного сценарію на користь нового. Вибір може стосуватися роботи, любові або способу життя. Не поспішайте: ваші дії мають бути вивіреними.

Терези — Трійка Мечів

Для Терезів це день емоційних перевірок. Інформація змусить переосмислити минуле. Карта свідчить про складний вибір. Чесно погляньте правді у вічі, щоб уникнути розчарувань. Розмова до душі з надійною людиною допоможе зберегти рівновагу.

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Скорпіон — Двійка Денаріїв

На Скорпіонів чекає насичений, але цікавий день, повний завдань. Не бійтеся нових форматів — ви відмінно впораєтеся з функціональністю. Увечері зірки обіцяють приємну компанію. Хаос сьогодні складеться в цілісну картину. Не втрачайте самоіронії.

Стрілець — Королева Мечів

Для Стрільців цей день стане нагодою звільнитися від ментального вантажу. Настав час відпустити образи та недомовленість. Будьте чесні із собою. Поговоріть із близькою людиною або напишіть листа. Чистота намірів — ваша сила. День сприятливий для саморефлексії.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи склали гороскоп на липень для всіх знаків зодіаку.

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