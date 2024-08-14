«Реал» з дебютним голом Мбаппе та Луніним у запасі завоював Суперкубок УЄФА: відеоогляд матчу

У середу, 14 серпня, на стадіоні «Народови» у Варшаві відбувся матч за Суперкубок УЄФА з футболу між командою Андрія Луніна, тріумфатором Ліги чемпіонів іспанським «Реалом» та колишнім клубом Руслана Малиновського, переможцем Ліги Європи італійською «Аталантою».

ВІДЕО ДНЯ

Суперкубок УЄФА

«Реал» (Мадрид, Іспанія) — «Аталанта» (Бергамо, Італія) — 2:0

Голи: Вальверде (59), Мбаппе (68).

РЕКЛАМА

Мабуть, найцікавіше, що побачили вболівальники на головній арені Польщі у першому таймі, то це дебют у футболці Королівського клубу зіркового форварда збірної Франції Мбаппе (український голкіпер Лунін провів поєдинок у запасі). Загалом 45 хвилин досить нудного футболу з обох боків, з мінімумом гольових моментів. Удари у поперечину воріт обох команд — ось і все.

Після перерви стало веселіше. Спочатку Куртуа у блискучому стрибку не дозволив Пашалічу з «Аталанти» точно пробити головою, а незабаром уболівальники нарешті побачили гол. Вальверде після пасу-цукерки Вінісіуса вразив порожні ворота — 1:0.

РЕКЛАМА

Не минуло й 10 хвилин, як 56 тисяч уболівальників на трибунах та мільйони телеглядачів стали свідками історичного, дебютного за «Реал», гола Мбаппе — 2:0.

«Реал» завоював Суперкубок УЄФА вшосте і, обійшовши «Мілан» та «Барселону» (по 5 перемог), став рекордсменом за кількістю тріумфів у турнірі.

РЕКЛАМА

Крім того, виграш титулу приніс команді Карло Анчелотті 4,5 млн євро призових від УЄФА, «Аталанта» отримає — 3,5 мільйона. Тепер обидва клуби чекатимуть на суперників в основному раунді оновленої Ліги чемпіонів. Жеребкування — 29 серпня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у легенди «Реала» Зінедіна Зідана народилися відразу дві онуки.

Фото LaPresse

44

Читайте нас у Facebook