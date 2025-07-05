У США померли зірка «Фантастичної четвірки» і автор музики до легендарних «Секретних матеріалів»

Цього тижня світ втратив двох визначних постатей: актора Джуліана Макмегона та композитора Марка Сноу.

Джуліан Макмегон: від Коула Тернера до прем'єр-міністра Австралії

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Австралійський актор Джуліан Макмегон, відомий своїми ролями в серіалах «Усі жінки — відьми» (Коул Тернер) та «ФБР: Найбільш розшукувані» (агент Джессі ЛаКруа), помер 2 липня у Флориді у віці 56 років після боротьби з раком. Про це повідомила його дружина, Келлі Макмегон, зазначивши, що Джуліан «мирно помер цього тижня після мужньої боротьби з раком», пише Deadline.

Макмегон також здобув популярність завдяки ролі Доктора Дума у фільмах «Фантастична четвірка» та доктора Крістіана Троя в серіалі «Частини тіла». Його останньою роботою стала роль прем'єр-міністра Австралії в детективному серіалі «Резиденція» на Netflix.

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Джуліан був тричі одружений. В нього є донька Медісон від другого шлюбу.

Марк Сноу: мелодії, що стали культовими

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Композитор Марк Сноу, чия музика до культового серіалу «Секретні матеріали» стала міжнародним хітом, помер у віці 78 років у своєму будинку в Коннектикуті. 15-разовий номінант на премію «Еммі», Сноу написав музику до понад 200 епізодів «Секретних матеріалів» та двох повнометражних фільмів за його мотивами, пише Variety.

Він також працював над такими відомими серіалами, як «Подружжя Гарт», «Таємниці Смолвіля» та «Блакитна кров». Сноу, справжнє ім'я якого Мартін Фалтерман, розпочав свою музичну кар'єру в Нью-Йорку, де навчався в Джульярдській школі та заснував рок-н-роловий ансамбль. У 1974 році він переїхав до Лос-Анджелеса, де його кар'єра телевізійного композитора стрімко пішла вгору.

Як писали «ФАКТИ», раніше відомий футболіст, який знімався у кіно і сидів у в'язниці, помер у 39 років.

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