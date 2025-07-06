Важливо зробити це саме 6 липня: аграрій порадив, як виростити дуже велику цибулю

Аграрій з Харківщини, який часто ділиться своїм досвідом з вирощування овочів та фруктів, розповів про дуже важливе підживлення цибулі, яке не можна пропускати. За його словами, саме воно сприятиме нарощуванню великої цибулини.

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Фермер розповів, що два тижні тому він підживив цибулю гуматом калію. Й це одразу стало помітно — цибулини почали збільшуватися.

А саме 6 липня потрібно підживити грядки з цибулею монофосфатом калію. Для цього на 10

л води знадобиться всього дві чайні ложки цього добрива.

«Це саме те, що зараз потрібно цибулі, щоб нарощувати велику цибулину, а не листя», — зазначає фермер.

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Після такого підживлення нарощується коренева система. Добриво буде сприяти накопиченню цукру, а також зробить цибулину дуже соковитою і сприятиме зміцненню рослини.

Але щоб це добриво дуже швидко засвоїлося, у розчин на 10 л потрібно додати дві чайні ложки сульфату магнію, у складі його є сірка та магній.

Сірка бере участь у великій кількості обмінних процесів та необхідна для покращення засвоєння рослиною фосфору та калію. А магній необхідний для нормальних процесів фотосинтезу. Він являється частиною хлорофіла, завдяки якому рослина переробляє поживні речовини під

дією сонячних променів у живлення.

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Ці добрива швидко розчиняються. Перед підживленням потрібно полити грядку з вечора. А вранці можна братися до підкормки. Так добриво швидше та краще буде засвоюватися рослиною.

Витрати 10 літрів добрива вистачає на 2 м² грядки.

За словами фермера, через два тижні підживлення потрібно повторити. Це дозволить цибулі наростити велику цибулину. В кінці сезону врожай цибулі буде дуже великий.

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