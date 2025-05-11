- 21:01 Любить калій й не проти поливу: як доглядати за смородиною, щоб отримувати гарні врожаї
- 20:35 Віддав 10 років захисту країни: на Сумщині поліг воїн з Чернігівщини
- 20:09 Арахісові кекси у шоколаді: діти будуть у захваті від цієї смакоти
- 20:03 Чемпіонат України з футболу, 28-й тур, 9 — 12 травня: результати та відеоогляди матчів, становище команд
- 19:54 Овнам — «Верховна Жриця», Ракам — «Дев'ятка Пентаклів, а «Рибам» — «Зірка»: Таро-прогноз та поради карт на 12 травня
- 19:46 Ефективно задушити: полковник пояснив, чому путіну потрібна Одеса
- 19:26 Ніколи не робіть так — втратити половину врожаю: аграрій розповів, який пасинок на томатах ніколи не можна видаляти
- 19:19 «Барселона» — «Реал»: відеоогляд неймовірного матчу з хет-триком та сімома голами
- 18:52 Допоможе білий оцет: як правильно очищати унітаз
- 18:23 Скільки ракет щомісяця виробляє рф: стали відомі подробиці
- 18:05 Дякуємо за любов: Потап і Настя вперше за довгий час показали своїх мам
- 17:53 Шукає вихід: Макрон оцінив пропозицію кремля щодо відновлення переговорів
Ніколи не робіть так — втратити половину врожаю: аграрій розповів, який пасинок на томатах ніколи не можна видаляти
Для того, щоб томати добре розвивалися й потім дали гарний врожай, їх не тільки потрібно вчасно підживлювати, а й правильно пасинкувати.
Аграрій з Харківщини поділився своїм досвідом пасинкування томатів, а також розповів, які томати можна пасинкувати, а на яких цього не варто робити.
Крім того, фермер розповів, який пасинок ні в якому разі не можна видаляти, щоб не зменшити врожай.
«Цей спосіб підходить тільки для високорослих сортів, які виростають від 1,5 м до 3 м. Основний врожай на таких томатах закладається на центральному стовбурі. На пасинках врожай буде менший», — розповів аграрій.
За його словами, якщо не видаляти пасинків на таких рослинах, то бадилля помідорів дуже швидко заросте. Помідори будуть дрібними. Крім того, не можна виключити того, що томати захворіють.
Фермер також зазначив, що пасинки не бажано виламувати пальцями, оскільки це призведе до ще більшого утворення пасинків на стовбурі.
Пасинки потрібно видаляти, поки вони ще малі, й рослина на них не витратила багато поживних речовин.
Щоб пасинки знову не наростали після їх видалення, потрібно залишати у міжвузлі між стовбуром та листом невеликий пеньок. Таким чином пасинок у цьому місці більше ніколи не утвориться.
«Видалення пасинків, крім того, що дозволяє рослині збільшити свій врожай, наростити великі плоди, ще дозволяє прискорити зростання рослини, тому що всі сили та живлення йдуть на зростання верхівки й томат швидко буде рости вгору», — уточнив аграрій.
Він також наголосив, що пасинок, який росте під першою гроною, дуже міцний та потужний, не можна видаляти. Він буде продовженням стовбура. Така рослина з двома стовбурами буде більш міцною й дасть вдвічі більше врожаю.
Раніше ми розповідали, як досвідчені фермери рекомендують берегти врожай малини та черешні, щоб його не пошкодили птахи.137
Читайте нас у Facebook
Найкраще природне джерело калію для помідорів: покладіть у лунку під час посадки й збирайте плоди відрами