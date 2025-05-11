Ніколи не робіть так — втратити половину врожаю: аграрій розповів, який пасинок на томатах ніколи не можна видаляти

Для того, щоб томати добре розвивалися й потім дали гарний врожай, їх не тільки потрібно вчасно підживлювати, а й правильно пасинкувати.

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Аграрій з Харківщини поділився своїм досвідом пасинкування томатів, а також розповів, які томати можна пасинкувати, а на яких цього не варто робити.

Крім того, фермер розповів, який пасинок ні в якому разі не можна видаляти, щоб не зменшити врожай.

«Цей спосіб підходить тільки для високорослих сортів, які виростають від 1,5 м до 3 м. Основний врожай на таких томатах закладається на центральному стовбурі. На пасинках врожай буде менший», — розповів аграрій.

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За його словами, якщо не видаляти пасинків на таких рослинах, то бадилля помідорів дуже швидко заросте. Помідори будуть дрібними. Крім того, не можна виключити того, що томати захворіють.

Фермер також зазначив, що пасинки не бажано виламувати пальцями, оскільки це призведе до ще більшого утворення пасинків на стовбурі.

Пасинки потрібно видаляти, поки вони ще малі, й рослина на них не витратила багато поживних речовин.

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Щоб пасинки знову не наростали після їх видалення, потрібно залишати у міжвузлі між стовбуром та листом невеликий пеньок. Таким чином пасинок у цьому місці більше ніколи не утвориться.

«Видалення пасинків, крім того, що дозволяє рослині збільшити свій врожай, наростити великі плоди, ще дозволяє прискорити зростання рослини, тому що всі сили та живлення йдуть на зростання верхівки й томат швидко буде рости вгору», — уточнив аграрій.

Він також наголосив, що пасинок, який росте під першою гроною, дуже міцний та потужний, не можна видаляти. Він буде продовженням стовбура. Така рослина з двома стовбурами буде більш міцною й дасть вдвічі більше врожаю.

Раніше ми розповідали, як досвідчені фермери рекомендують берегти врожай малини та черешні, щоб його не пошкодили птахи.

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