Вирощуємо цибулю без стрілок: доведеться повозитися, але результат того вартий
Вирощування цибулі на перо — досить популярне заняття українських городників. Однак подбати про те, щоб овоч не випускав стрілок, потрібно ще до посадки.
Про це пише Telegram-канал «Моя дача. Сад та город».
Для початку просушіть посадковий матеріал протягом тижня при температурі близько 25 ° С, після чого замочіть цибулинки в солоній воді (1 столова ложка солі на 1 л), витримавши 3 години.
«Сіль підвищує захисні функції посадкового матеріалу, стимулює вкорінення, запобігає гниття» , — пояснюють автори каналу, додаючи, що замочування цибулі в соляному розчині — важливий етап підготовки до посадки.
Діставши цибулю з соляного розчину, промийте його і знову замочіть у воді, але тепер вже з додаванням марганцівки. Розчин потрібно робити трохи рожевим. У ньому цибулинки мають провести близько 2 годин.
Витягніть цибулю з розчину марганцівки, промийте під проточною водою і злегка просушіть (щоб скло води).
Вже після цього висадіть цибулинки на зволожені грядки і присипте землею.
Після цього цибуля виростає міцною, великою, а найголовніше — без стрілок, обіцяють агрономи.
Раніше «ФАКТИ» писали, як підвищити врожайність цибулі за рахунок безкоштовного добрива, а також дріжджів .28
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