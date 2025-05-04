41.14 / 41.79 46.90 / 47.61
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Вирощуємо цибулю без стрілок: доведеться повозитися, але результат того вартий

10:25 4 травня 2025
Цибуля на перо. Фото floristics.info/

Вирощування цибулі на перо — досить популярне заняття українських городників. Однак подбати про те, щоб овоч не випускав стрілок, потрібно ще до посадки.

Про це пише Telegram-канал «Моя дача. Сад та город».

Для початку просушіть посадковий матеріал протягом тижня при температурі близько 25 ° С, після чого замочіть цибулинки в солоній воді (1 столова ложка солі на 1 л), витримавши 3 години.

«Сіль підвищує захисні функції посадкового матеріалу, стимулює вкорінення, запобігає гниття» , — пояснюють автори каналу, додаючи, що замочування цибулі в соляному розчині — важливий етап підготовки до посадки.

РЕКЛАМА

Діставши цибулю з соляного розчину, промийте його і знову замочіть у воді, але тепер вже з додаванням марганцівки. Розчин потрібно робити трохи рожевим. У ньому цибулинки мають провести близько 2 годин.

Витягніть цибулю з розчину марганцівки, промийте під проточною водою і злегка просушіть (щоб скло води).

Вже після цього висадіть цибулинки на зволожені грядки і присипте землею.

РЕКЛАМА

Після цього цибуля виростає міцною, великою, а найголовніше — без стрілок, обіцяють агрономи.

Раніше «ФАКТИ» писали, як підвищити врожайність цибулі за рахунок безкоштовного добрива, а також дріжджів .

28

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Карти Таро, фото з відкритих джерел

Таро-прогноз від мольфара на 5 — 11 травня: Ракам — «Паж Пентаклів», Дівам — «Імператриця», а Козорогам — «Король Мечів»

Карта Таро «Колесо Фортуни». Фото Тarotguru

Близнюкам — «Колесо Фортуни», Рибам — «Колісниця», а Водоліям — «Королева Пентаклів»: Таро-прогноз та поради карт на 4 травня

герань

Рідке добриво для герані: після нього рослина буде квітнути рясніше, ніж зазвичай

попелиця на листях

Як позбутися попелиці без використання хімікатів: ці способи кожному стануть у нагоді

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту