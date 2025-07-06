В Україні планують скасувати «кланові» спецпенсїі: нардеп пояснив, що задумали в Раді

В Україні планується скасування спецпенсій. Йдеться про пенсії прокурорів, суддів та держслужбовців, які отримують значні суми виплати у порівнянні зі звичайними українськими пенсіонерами.

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Законопроєкт уже пройшов розгляд у Комітеті соцполітики та рекомендований до другого читання у Верховній Раді, розповів голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Мова не просто про спецпенсії — мова про „кланові“ спецпенсії. Саме вони підривають засади справедливості у суспільстві», — зазначив Гетьманцев.

За його словами, пенсії військових чи мобілізованих, навпаки, мають бути захищені.

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Нагадаємо, спецпенсії з’явилися ще у 90-ті роки минулого століття, коли відповідні закони передбачали пенсії на рівні 90% від заробітної плати. Тоді зарплата становила кілька десятків доларів.

Пізніше суди почали масово відновлювати ці пенсії, це перетворилось на систему «феодальних привілеїв».

Гетманцев зазначив, що пенсійна реформа в Україні 20 років лише обговорюється, але не реалізовується. При цьому держава витрачає 35 мільярдів гривень на виплати пенсій по судових рішеннях. Водночас звичайні пенсіонери роками потерпають від занижених виплат без надії на перегляд умов.

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«Як нарешті перейти — після 20 років розмов — до впровадження пенсійної реформи, яка забезпечить справедливі й гідні умови виходу на пенсію. Для всіх, а не для обраних. Залежно від розміру трудового внеску і зарплати», — зазначив нардеп.

Ми розповідали, якими будуть мінімальні пенсії українців у 2026−2028 роках. А також кому з українців держава гарантує у 2025 році виплати у розмірі 10,5 тис грн.

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