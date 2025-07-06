В Україні змінили правила оформлення соцдопомоги: про що варто знати громадянам

В Міністерстві соціальної політики, де раніше розповідали про спрощення зарахування страхового стажу, набутого українцями за кордоном, повідомили, що віднедавно функцію адміністрування соціальних допомог, які отримують громадяни, здійснює Пенсійний фонд України.

ВІДЕО ДНЯ

Власне, для отримувачів соціальної допомоги нічого не змінюється — жодних нових заяв писати не потрібно. Втім, як уточнюють в міністерстві, для громадян побільшая місць, куди вони можуть звертатися з цих питань: до ЦНАПів та місцевих рад додалися ще й сервісні центри Пенсійного фонду України.

Читайте також: Скоро чекайте на нову соціальну допомогу: хто зможе з липня отримувати по 4500 грн щомісяця

Віднині будь-яка заявка від громадян напряму надходитиме до ПФУ, а після розгляду соцдопомогу нараховуватимуть на банківську картку заявника. Таким чином процес пришвидшиться.

РЕКЛАМА

В міністерстві нагадала, що до ПФУ можна звертатися як онлайн — через портал електронних послуг чи мобільний застосунок «Пенсійний фонд України», так і особисто — у сервісних центрах.

Матеріал «Базова соцдопомога, перевірки переселенців та техогляд по-новому: що зміниться для українців з 1 липня» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

130

Читайте нас у Facebook