Кабмін готує зміни в системі спецпенсій: що хочуть поміняти

На початку цього року Кабмін зробив певні кроки щодо обмеженя розмірів пенсій, які нараховуються за спеціальними законами — ввів коефіцієнти для розрахунку пенсій, що перевищують 10 мінімальних.

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Наразі, за словами заступниці міністра соцполітики Дарії Марчак, в Україні майже кожний п'ятий пенсіонер отримує спецпенсії. Як повідомляє «Укрінформ», йдеться про людей, які працювали в шістьох сферах: шахтарі, прокуратура, судді, «чорнобильці» та особи, звільнені з військової служби.

Закони, якими регулюються пенсійні питання спецпенсіонерів, суттєво відрізняється від положень Закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

По-перше, для тих, хто отримує виплати не за загальним законом, який передбачає вихід на пенсію за віком з 60 років за наявності необхідного страхового стажу, деякі спецпенсіонери можуть виходити на заслуженний відпочинок у 45, а подекуди й у 40 років. І вимоги до наявності страхового стажу значно м'якіші — не від 30 років, а 20−25 років.

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За словами чиновниці, існуючі номи дозволяють «вимивати» людей працездатного віку з ринку праці, який наразі відчуває значний дефіцит робочої сили.

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Ще один момент — формула, за якою розраховуються пенсії.

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«За загальним пенсійним законом коефіцієнт заміщення (частка заробітної плати, яка покривається пенсійною виплатою) має складати не менше 40%. А до прикладу, у шахтарів це 80%, у силовиків — 65%, у прокурорів — 60%, у суддів — 50%. Подекуди фактичні коефіцієнти можуть перевищувати і 100%. Наприклад, у нас є рішення судів, за якими прокурор при заробітній платі у 13 тис. грн отримав пенсію у 97 тис. грн», — зазначила пані Марчак та додала, що у прокурорських пенсіонерів є ще й додаткові пільги — можливість отримувати паралельно із заробітною платою пенсію за вислугу років.

Заступниця міністра соцполітики наголосила, що цю норму планують виключити із законодавства — відповідний проєкт закону готується до другого читання у Верховній Раді.

Власне, уряд хоче реформувати всю систему спецпенсій. Так, пропонується запровадити окремі професійні системи, підвищені виплати в яких будуть забезпечені підвищеними розмірами внесків до них.

Нагадаємо, що народний депутат України Данило Гетманцев заявляв, що середня пенсія в Україні має бути не нижчою за 40% від середньої зарплати. Для цього насамперед необхідно детенізувати зарплати, скасувати спецпенсії до запровадження обов'язкового накопичувального рівня пенсійної системи.

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Фото Pixabay

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