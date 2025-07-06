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На фронті за день майже 100 боїв: в Генштабі назвали найгарячіші напрямки
В Генштабі ЗСУ, де днями підтвердили атаку українських безпілотників на російське підприємство, якеде виробляє бойові частини для «Шахедів», розповіли про ситуацію на фронті, де з початку поточної доби зафіксовано 97 бойових зіткнень.
У вечірньому зведенні зазначається, що найбільша кількість атак ворога відбувалася на Покровському та Лиманському напрямках — 26 та 21 відповідно.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках від початку доби відбулося шість боєзіткнень, два з яких не вщухають дотепер. Противник завдав 6 авіаційних ударів, загалом скинув 18 керованих авіаційних бомб та здійснив 146 артилерійських обстрілів, зокрема 20 — із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили три атаки в районах населених пунктів Кам’янка, Зелене, Амбарне, Вовчанськ та в бік населеного пункту Хатнє, ще шість боєзіткнень тривають до цього часу.
На Куп’янському напрямку противник п’ять разів атакував позиції у районах населених пунктів Кіндрашівка, Голубівка, та Зелений Гай — наші захисники успішно відбили всі ворожі штурми.
На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 21 атаку в районах населених пунктів Греківка, Червоний Став, Серебрянка, Карпівка, в напрямках Нового Миру та Торського. Наразі триває чотири боєзіткнення.
На Сіверському напрямку противник двічі атакував позиції Сил оборони в напрямку поблизу Григорівки та Івано-Дар'ївка.
На Торецькому напрямку росіяни шість разів намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій в районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Русин Яр та Яблунівка. Сили оборони успішно відбили п’ять штурмів противника, одне боєзіткнення триває.
З початку доби на Покровському напрямку противник здійснив 26 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Миролюбівка, Полтавка, Новоекономічне, Мирне, Лисівка, Звірове, Удачне, Горіхове, Олексіївка та в напрямках населених пунктів Покровськ, Молодецьке, Дачне Муравка. Сили оборони стримують натиск і вже відбили 19 атак противника.
На Новопавлівському напрямку українські воїни відбили п’ять атак окупаційної армії в районах населених пунктів Запоріжжя, Зірка, Мирне, Комар, Новосілка та в бік Новопавлівки, ще два боєзіткнення трвають.
На Гуляйпільському напрямку поблизу Малинівки тривають дві ворожі атаки. Противник завдавав авіаційних ударів по населеному пункту Залізничне.
Ексклюзивний матеріал «Несіть, люди, цей хрест. Бо з війни вихід або здатися ворогу, або йти далі до Перемоги. Давайте вже якось йти», — волонтерка Діана Макарова" читайте на сайті «ФАКТІВ».
Фото 4-ї окремої танкової бригади28
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