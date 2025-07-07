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Пішла з життя видатна українська шахістка, яка стала чемпіонкою Всесвітньої Олімпіади
У віці 73 років померла знаменита українська шахістка, чемпіонка Всесвітньої Олімпіади Лідія Семенова, інформує Федерація шахів України. Раніше не стало легендарного радянського шахіста, котрий втік із СРСР.
«З глибоким сумом повідомляємо, що у віці 73 років пішла з життя видатна українська шахістка Лідія Костянтинівна Семенова, яка також була міжнародним гросмейстером, — йдеться в повідомленні. — Семенова перемагала на Всесвітній жіночій шахівній Олімпіаді (1984 рік) у складі збірної СРСР та ставала срібним призером (1992-й) у складі української команди. Учасниця фіналу претенденток за звання чемпіонки світу (1984-й), чемпіонка СРСР (1978-й) та України (1997-й), переможниця та призер численних національних та міжнародних змагань. Висловлюємо глибокі та щирі співчуття її рідним та близьким».
Додамо, що у 1985 році уродженка Хмельницької області Семенова входила до топ-десятки світового рейтингу шахісток, посідаючи 7-у позицію.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дворазовий чемпіон Всесвітніх шахових Олімпіад помер у 50 років.618
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