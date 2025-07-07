Пішла з життя видатна українська шахістка, яка стала чемпіонкою Всесвітньої Олімпіади

У віці 73 років померла знаменита українська шахістка, чемпіонка Всесвітньої Олімпіади Лідія Семенова, інформує Федерація шахів України. Раніше не стало легендарного радянського шахіста, котрий втік із СРСР.

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«З глибоким сумом повідомляємо, що у віці 73 років пішла з життя видатна українська шахістка Лідія Костянтинівна Семенова, яка також була міжнародним гросмейстером, — йдеться в повідомленні. — Семенова перемагала на Всесвітній жіночій шахівній Олімпіаді (1984 рік) у складі збірної СРСР та ставала срібним призером (1992-й) у складі української команди. Учасниця фіналу претенденток за звання чемпіонки світу (1984-й), чемпіонка СРСР (1978-й) та України (1997-й), переможниця та призер численних національних та міжнародних змагань. Висловлюємо глибокі та щирі співчуття її рідним та близьким».

Додамо, що у 1985 році уродженка Хмельницької області Семенова входила до топ-десятки світового рейтингу шахісток, посідаючи 7-у позицію.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дворазовий чемпіон Всесвітніх шахових Олімпіад помер у 50 років.

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