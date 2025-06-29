Дворазовий чемпіон Всесвітніх шахових Олімпіад помер у 50 років

Увечері в неділю, 29 червня, у храмі Сурб Ованес у Єревані відбудеться панахида за знаменитим вірменським шахістом, дворазовим чемпіоном Всесвітніх Олімпіад Тиграном Налбандяном, який помер напередодні у віці 50 років, повідомляє офіційний сайт Федерації шахів Вірменії. Раніше не стало легендарного радянського шахіста, що втік із СРСР.

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1996 року на 32-й шаховій Олімпіаді, що проходила в Єревані, Тигран Налбандян виступав за другу збірну Вірменії. А потім — вже у статусі головного тренера — у 2006 та 2008 роках став з вірменською збірною чемпіоном Всесвітніх шахових Олімпіад у Турині та Дрездені.

Гросмейстер був засновником і директором знаменитої шахової школи «Каїсса» в Єревані, в якій навчаються діти та підлітки з Вірменії та інших країн.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український чемпіон світу з шахів раптово помер у 46 років.

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