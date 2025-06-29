- 13:23 Інвестиція в інфраструктуру державного значення: на Закарпатті «Вітряні парки України» допоможуть із відновленням зруйнованого мосту
- 13:21 Наступ росії провалився: експерти назвали причину
- 13:12 Favbet Foundation та FAST продовжують навчати рятувати життя: тренінги для тренерів з біатлону у Чернігові
- 12:57 Одруження мільярдера: у мережі обговорюють обручку нареченої за кілька мільйонів доларів
- 12:44 «Це був повний шок»: у дворазової олімпійської чемпіонки та триразової чемпіонки світу виявили рак
- 12:20 Взимку прив’язали до дерева й обливали холодною водою: на початку великої війни чоловік пішов за дитячим харчуванням і потрапив в полон, з якого досі не повернувся
- 11:58 Терористи атакували Кривий Ріг: постраждали троє людей
- 11:55 Всесвіт готує казкове багатство: хто скоро отримає шанс зміцнити своє фінансове становище
- 11:23 Дуда закликав Україну бути терплячою до нового президента Польщі: що сталось
- 10:57 «Найбільш затролена жінка в світі»: принц Гаррі вирішив заступитися за дружину
- 10:26 Не буде жодного жучка: блогерка Марина порадила, як краще зберігати крупи
- 10:14 «Маленьке диво вже в дорозі»: Борис Беккер стане батьком вп'яте
Дворазовий чемпіон Всесвітніх шахових Олімпіад помер у 50 років
Увечері в неділю, 29 червня, у храмі Сурб Ованес у Єревані відбудеться панахида за знаменитим вірменським шахістом, дворазовим чемпіоном Всесвітніх Олімпіад Тиграном Налбандяном, який помер напередодні у віці 50 років, повідомляє офіційний сайт Федерації шахів Вірменії. Раніше не стало легендарного радянського шахіста, що втік із СРСР.
1996 року на 32-й шаховій Олімпіаді, що проходила в Єревані, Тигран Налбандян виступав за другу збірну Вірменії. А потім — вже у статусі головного тренера — у 2006 та 2008 роках став з вірменською збірною чемпіоном Всесвітніх шахових Олімпіад у Турині та Дрездені.
Гросмейстер був засновником і директором знаменитої шахової школи «Каїсса» в Єревані, в якій навчаються діти та підлітки з Вірменії та інших країн.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український чемпіон світу з шахів раптово помер у 46 років.
Фото із соцмереж940
Читайте нас у Facebook
Бикам потрібно виявити обережність, на Змій чекають випробування, а у Тигрів починається біла смуга: східний гороскоп на тиждень 30 червня — 6 липня