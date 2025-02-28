Помер легендарний радянський шахіст, який втік із СРСР (фото)

Через місяць після свого 88-річчя в москві помер легендарний радянський та французький шахіст, 10-й чемпіон світу Борис Спаський, повідомляє офіційний сайт ФІДЕ. Раніше українського шахіста, який зіграв за збірну росії, знайшли мертвим у москві.

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Уродженець Ленінграда (нині Санкт-Петербург) Спаський вважався шаховим вундеркіндом. Він отримав звання гросмейстера у 18 років, а через рік дебютував у турнірі претендентів на світову шахову корону. Після перемог над Паулем Кересом, Борисом Геллером та Михайлом Талем у матчах претендентів він отримав право кинути виклик Тиграну Петросяну, але програв у 1966 році у Москві матч за титул чемпіона світу. Але 1969-го Спаський завоював титул 10-го чемпіона світу, здобувши перемогу в реванші з Петросяном.

Борис утримував титул до 1972 року, доки не програв Боббі Фішеру в Рейк'явіку в одному з найзнаковіших матчів в історії шахів. «Матч століття» проводився в столиці Ісландії Рейк'явіку і міг похвалитися рекордним призовим фондом у 250 тисяч доларів, затьмаривши нагороди інших видів спорту. Протистояння між американцем та радянським гравцем залучило безпрецедентне висвітлення у ЗМІ, у якому взяли участь найбільші видання. Матч транслювався для 50 мільйонів глядачів. Змагання тривало 21 партію, і Фішер виграв з рахунком 121/2:81/2, ставши 11-м чемпіоном світу з шахів.

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Момент матчу між Робертом Фішером та Борисом Спаським у Рейк'явіку

1976 року Спаський емігрував до Франції зі своєю третьою дружиною, не повернувшись до Радянського Союзу після одного з турнірів. Спочатку його вважали радянським шахістом, але з осені 1984 року в офіційному рейтингу ФІДЕ він почав виступати як представник Франції.

«Мене не запрошували на радянські турніри і до збірної, а в результаті спорткомітет СРСР відмовився виплачувати стипендію, яка мені належить як гросмейстеру», — пояснював своє рішення Борис Спаський.

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У 2012 році гросмейстер повернувся до росії. Після смерті Василя Смислова Спаський був найстарішим із живих чемпіонів світу з шахів.

Борис Спаський зі знаменитою угорською шахісткою Жужою Полгар

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український чемпіон світу з шахів раптово помер у 46 років.

Фото ріа «новини», Skáksamband Íslands

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