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Агентка росіян влаштувала теракт проти військових у Харкові (фото)
У Харкові, де нещодавно силовики затримали завербованих росіянами чловіків, які за допомогою вибухового пристрою спробували вбити українського військового, СБУ та Нацполіція затримали ще одну ворожу агентку — дівчину, яка передала військовим ЗСУ «волонтерстку допомогу» — замінований мотороллер.
Як зазначили в СБУ, 19-річну харків'янку затримали після того, як вона 20 червня здійснила теракт проти оборонців Харкова — спрацював СВП, захований у багажнику транспортного засобу.
«Того дня російські спецслужбісти активували саморобний вибуховий пристрій (СВП), який був захований у багажнику скутера, коли поруч перебували двоє військових. Вибух стався біля харківського кафе, куди ворог заманив воїнів під виглядом передачі їм „волонтерського“ моторолера», — зазначили в українській спецслужбі.
Російські спецслужби завербували мешканку Харкова, коли вона шукала роботу на Телеграм-каналах. Їй надали інструкції з виготовлення вибухівки вдома, після чого зловмисниця придбала побутові хімікати, акумулятор, дроти і два телефони для дистанційного підриву.
На місці, де був запаркований мотороллер, була встановлена камера, через яку росіяни відстежували прибуття військових.
Після теракту зловмисниця спробувала «залягти на дно», але була затримана через кілька годин після вибуху.
Затриманій повідомили про підозру за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, який призвів до загибелі людини). Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Раніше українська спецслужба затримала завербовану ворогом жінку, яка під виглядом «волонтерки» отруїла бійця ЗСУ, передавши йому отруєні ліки та продукти, а також готувала теракт у Харкові.
Фото СБУ299
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