Агентка росіян влаштувала теракт проти військових у Харкові (фото)

У Харкові, де нещодавно силовики затримали завербованих росіянами чловіків, які за допомогою вибухового пристрою спробували вбити українського військового, СБУ та Нацполіція затримали ще одну ворожу агентку — дівчину, яка передала військовим ЗСУ «волонтерстку допомогу» — замінований мотороллер.

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Як зазначили в СБУ, 19-річну харків'янку затримали після того, як вона 20 червня здійснила теракт проти оборонців Харкова — спрацював СВП, захований у багажнику транспортного засобу.

«Того дня російські спецслужбісти активували саморобний вибуховий пристрій (СВП), який був захований у багажнику скутера, коли поруч перебували двоє військових. Вибух стався біля харківського кафе, куди ворог заманив воїнів під виглядом передачі їм „волонтерського“ моторолера», — зазначили в українській спецслужбі.

19-річна харків'янка передала військовим замінований мотороллер. Фото СБУ

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Російські спецслужби завербували мешканку Харкова, коли вона шукала роботу на Телеграм-каналах. Їй надали інструкції з виготовлення вибухівки вдома, після чого зловмисниця придбала побутові хімікати, акумулятор, дроти і два телефони для дистанційного підриву.

Терористка виготовила вибухівку за інструкцією російських спецслужб. Фото СБУ

На місці, де був запаркований мотороллер, була встановлена камера, через яку росіяни відстежували прибуття військових.

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Після теракту зловмисниця спробувала «залягти на дно», але була затримана через кілька годин після вибуху.

Затриманій повідомили про підозру за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, який призвів до загибелі людини). Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше українська спецслужба затримала завербовану ворогом жінку, яка під виглядом «волонтерки» отруїла бійця ЗСУ, передавши йому отруєні ліки та продукти, а також готувала теракт у Харкові.

Фото СБУ

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