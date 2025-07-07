Астрологи, які раніше склали фінансовий гороскоп на 7 — 13 липня, розповіли, кому особливо пощастить у цей період. Зараз Всесвіт ніби прочиняє двері для тих, хто готовий проявити ініціативу, використовувати внутрішні ресурси і рухатися назустріч змінам, пише slovofraza.com.

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Козеріг

Цього тижня на Козерогів чекає внутрішній спокій і успіх. Багато чого стане на свої місця, а в роботі ви будете продуктивні, що дасть плоди. Колеги та начальство оцінять ваші зусилля. В особистому житті — час для відвертих розмов та зближення. Сміливий крок може призвести до важливих змін. Фінансові надходження можливі через старі зв'язки чи приємний бонус. Успіх буде з вами, якщо залишитеся вірними собі.

Близнюки

Тиждень для Близнюків буде наповнений енергією та натхненням. Успіх чекає у спілкуванні, навчанні та переговорах. Очікується безліч нових ідей, нових зв'язків та несподіваних сюрпризів — чи то пропозиція, чи комплімент. Короткі подорожі можуть призвести до доленосної зустрічі. У фінансах можлива несподівана винагорода. У коханні все стане ясніше: хтось отримає звістку з минулого, а хтось вирішить рухатися далі. Головне — не сидіти на місці.

Лев

Леви зможуть показати себе у кращому світлі, особливо у кар'єрі. Ваша харизма приверне увагу важливих людей. Можливі пропозиції щодо співробітництва чи підвищення. У коханні — романтичні повороти та можливість нового рівня стосунків. Початок нових проєктів принесе успіх тим, хто вийде із зони комфорту. У фінансовому плані можливі премії, подарунки чи вдалі покупки.

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Терези

Для Терезів починається смуга гармонії. Приємні новини можуть стосуватися сім'ї чи особистого життя. Відверта розмова здатна багато змінити. У роботі відкриється можливість зростання, особливо якщо був застій. Успіх буде з тими, хто довіряє своїй інтуїції. Можливі несподівані фінансові надходження чи подарунки. У коханні — підтримка та шанс почати все заново.

Стрілець

На Стрільців чекає тиждень можливостей для зростання. Все, що здавалося нерухомим, почне рухатись. З'являться нові цілі та ресурси для їхнього досягнення. Особливо вдалими будуть дні для спілкування з начальством та подання заяв. Романтичні починання та відновлення стосунків також можливі. Фінансовий успіх може прийти через підробіток, премію або виграш. Головне — не боятися діяти.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як перехід Урану до Близнюків 7 липня вплине на долю знаків зодіаку.

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