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Дипфейк Дженніфер Еністон та освідчення у коханні: довірливий безробітний віддав аферистам 200 фунтів стерлінгів
43-річний безробітний Пол Девіс із Саутгемптона, Велика Британія, став жертвою шахрайства зі штучним інтелектом. Депресивного чоловіка «завалили» потоком фальшивих відео, зокрема із зіркою серіалу «Друзі» Дженніфер Еністон, яку налякав переслідувач. «Доказом» особи були підроблені водійські права акторки, а також інші підроблені документи.
«У мене є фальшиві відео, на яких Дженніфер Еністон просить у мене 200 фунтів стерлінгів і каже, що кохає мене», — каже чоловік, пише ІТС.
На щастя, сума була невеликою, але Пол повірив їм і надіслав гроші у вигляді подарункових карток Apple, які не підлягають поверненню. Шахраї використовували тактику тиску, стверджуючи, що «підписка Еністон ось-ось закінчиться», і вимагали картки як «оплату».
Потерпілий сказав, що зазвичай отримує багато повідомлень про виграш великих сум грошей, автомобілів тощо. Одного разу він навіть спілкувався з фальшивим Марком Цукербергом. Цю казкову довірливість чоловіка можна пояснити не лише депресією, а й психічними вадами, які заважають йому працювати. Ймовірно, шахраї цим користуються, знаючи про вразливість. Пол знає про подібні випадки з іншими людьми, які втратили набагато більше.
Раніше повідомлялося, що повідомлення про те, що у Франції жінка віддала 830 тисяч євро шахраю, що представився Бредом Піттом, набуло такого розголосу, що відомий актор не міг не прокоментувати ситуацію.145
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