Тест для поціновувачів гарного посуду від тренд-редакторки «ФАКТІВ» Ольги Сметанської

Гарне сервірування столу завжди створює особливу атмосферу. І якщо ви цінуєте такі речі, цей ексклюзивний тест тренд-редакторки Ольги Сметанської саме для вас. Можливо, він допоможе вам відкрити для себе щось нове.

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Тест для поціновувачів гарного посуду

За спостереженням продавців магазинів порцелянового посуду, сервізам з фруктовим дизайном віддають перевагу

А чоловіки, які люблять поїсти

Б жінки, які мріють схуднути

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У сім'ї з маленькими дітьми

2. Всесвітньо відомі фарфорові мануфактури створюють колекції посуду прет-а-порте. Сьогодні в моді

А різнокольорові сервізи, де частина предметів, наприклад, бірюзового кольору, частина — коралового

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Б чорні сервізи з позолотою

У білі сервізи, інкрустовані перлами

3. Родоначальником традиції колекціонувати столову порцеляну в політичних колах вважають

А Авраама Лінкольна

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Б Вінстона Черчилля

У Рональда Рейгана

4. Цей посуд призначений для роздільної подачі різних закусок. Вона називається

А соусниця

Б блюдце

У менажниця

5. Що зараз у тренді?

А салатниці-кошики

Б менажниці

У лукумниці

Правильні відповіді

1А — сервізи з фруктами викликають апетит

2А — такі сервізи, наприклад, випустили у Франції

3Б Вінстона Черчилля. Його колекція китайської порцеляни прикрашає палац Бленхейм поблизу Оксфорда

4 В менажниця — дуже зручна річ у сервізі. У ній можна подавати не лише закуски, а й соуси.

5А салатники-кошики не тільки красиві, а й зручні

Якщо ви помилилися не більше одного разу, ви гуру у цій темі. Якщо у вас не більше двох неправильних відповідей, ви добре знаєтеся на посуді, а читання розділу СТИЛЬ ЖИТТЯ у «ФАКТАХ» додасть вам чимало знань. Якщо ви зробили більше помилок, сам факт, що ви цікавитеся цією темою, говорить про те, що вам не байдужа естетика й ви на правильному шляху до її пізнання

Раніше Ольга Сметанська пропонувала пройти тест «Ресторанний етикет», який допоможе вам почуватися комфортно у багатьох ситуаціях.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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