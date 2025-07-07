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Тест для поціновувачів гарного посуду від тренд-редакторки «ФАКТІВ» Ольги Сметанської
Гарне сервірування столу завжди створює особливу атмосферу. І якщо ви цінуєте такі речі, цей ексклюзивний тест тренд-редакторки Ольги Сметанської саме для вас. Можливо, він допоможе вам відкрити для себе щось нове.
Тест для поціновувачів гарного посуду
За спостереженням продавців магазинів порцелянового посуду, сервізам з фруктовим дизайном віддають перевагу
А чоловіки, які люблять поїсти
Б жінки, які мріють схуднути
У сім'ї з маленькими дітьми
2. Всесвітньо відомі фарфорові мануфактури створюють колекції посуду прет-а-порте. Сьогодні в моді
А різнокольорові сервізи, де частина предметів, наприклад, бірюзового кольору, частина — коралового
Б чорні сервізи з позолотою
У білі сервізи, інкрустовані перлами
3. Родоначальником традиції колекціонувати столову порцеляну в політичних колах вважають
А Авраама Лінкольна
Б Вінстона Черчилля
У Рональда Рейгана
4. Цей посуд призначений для роздільної подачі різних закусок. Вона називається
А соусниця
Б блюдце
У менажниця
5. Що зараз у тренді?
А салатниці-кошики
Б менажниці
У лукумниці
Правильні відповіді
1А — сервізи з фруктами викликають апетит
2А — такі сервізи, наприклад, випустили у Франції
3Б Вінстона Черчилля. Його колекція китайської порцеляни прикрашає палац Бленхейм поблизу Оксфорда
4 В менажниця — дуже зручна річ у сервізі. У ній можна подавати не лише закуски, а й соуси.
5А салатники-кошики не тільки красиві, а й зручні
Якщо ви помилилися не більше одного разу, ви гуру у цій темі. Якщо у вас не більше двох неправильних відповідей, ви добре знаєтеся на посуді, а читання розділу СТИЛЬ ЖИТТЯ у «ФАКТАХ» додасть вам чимало знань. Якщо ви зробили більше помилок, сам факт, що ви цікавитеся цією темою, говорить про те, що вам не байдужа естетика й ви на правильному шляху до її пізнання
Раніше Ольга Сметанська пропонувала пройти тест «Ресторанний етикет», який допоможе вам почуватися комфортно у багатьох ситуаціях.
Фото з альбому Ольги Сметанської177
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