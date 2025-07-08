Гуляли три дні у замку Тоскани: дочка рекордного хабарника Злочевського вийшла за родича медичних монополістів (фото)

У Тоскані, де святкував одруження легендарний Буффон, у передмісті Флоренції, на території стародавньому замку Castel Falfi на початку липня пройшло весілля молодшої дочки міністра часів Януковича Миколи Злочевського Ганни із сином медичних монополістів Антоном Фісталем. Гуляли три дні. Гостей розважала Вєрка Сердючка. Подія, за словами журналіста «УП» Михайла Ткача, проходила з безпрецедентними заходами безпеки.

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Що відомо про місце весілля

У XI столітті тут існувала фортеця, а навколишнє поселення переживало розквіт і занепад протягом століть. У XV столітті Castel Falfi належав знатним сім’ям. Сьогодні ж це п’ятизірковий курорт класу люкс. Доба у готелі курорту коштує від 85 тисяч гривень, повідомив Ткач. Водночас за даними профільних агентств, вартість весілля з орендою замка, кейтерингом та іншими послугами може становити близько мільйона євро.

Стародавній замок Castel Falfi у Тоскані

Що відомо про наречену

Розкішному весіллю молодшої дочки Злочевського передував яскравий дівич-вечір, який Ганна відгуляла з подругами в Дубаї. Дівчата веселилися на розкішній яхті, робили фотосети у пустелі, розважалися у нічних клубах.

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Дівич-вечір Ганни у Дубаї. Скріншот "УП"

Як писало «Радіо Свобода», у липні 2019-го року Микола Злочевський придбав одразу два апартаменти в Дубаї — в елітному житловому комплексі на березі Перської затоки на самій Palm Jumeirah — W Residences Dubai — The Palm, названому так через W-подібну форму будівлі.

Зазначається, що апартаменти загальною площею понад 1700 квадратних метрів обійшлися ексміністру майже у 11 мільйонів доларів. Пізніше Злочевський переоформив квартири у W Residences Dubai — The Palm на доньку Ганну Злочевську (на неї та на іншу доньку Каріну ексміністр зрештою переписав і свій газовидобувний бізнес у компанії Burisma Group. — Авт.).

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«Ганна Злочевська залишилася власницею дубайського майна і станом на 2024 рік. Відповідно до витоку, в операціях з нерухомістю родина Злочевських використовувала паспорти громадян Кіпру — першими про кіпрське громадянство розповіли ще журналісти Al Jazeera», — йшлося у розслідуванні «Радіо Свобода».

Ганна Злочевська

Що відомо про нареченого

Антон Фісталь — член родини монополіста медичних закупівель, який під час повномасштабного вторгнення отримує багатомільйонні контракти від держави. Зокрема він приходиться племінником Герману Фісталю, якого нещодавно затримало НАБУ. Його компанії підозрюють у завищенні цін на медобладнання на сотні мільйонів гривень. НАБУ і САП називають Германа Фісталя керівником злочинної організації, що наживалась на закупівлях медичного обладнання для онкохворих. Тож на весілля родича Герман не потрапив.

Антон, за даними «УП», мешкає на Кіпрі, як і родина Злочевського.

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Наречений Антон Фісталь

Його дід, відомий донецький хірург Еміль Фісталь, багато років співпрацює з окупаційною «владою» так званої днр. Він також голосував на російському псевдореферендумі в 2014 році.

Еміль Фісталь

Кого вдалося ідентифікувати серед гостей

За інформацією джерел «УП», на весілля Ганни Злочевської та Антона Фісталя прибуло близько 150 гостей. Серед них — багато людей, які пов’язані з країною-агресором росією або тимчасово окупованими територіями України. Як йдеться у розслідуванні «УП», на весілля приїхав Хрістос Силіціотис, чоловік ексдиректорки головної газовидобувної компанії Злочевського Burisma та топменеджер двох кіпрських компаній, проти яких Україна ввела санкції через виведення коштів та ухилення від податків.

Також, за даними «УП», на весіллі був брат Злочевського — Владислав, якого вдалося ідентифікувати завдяки фото у соцмережах його дружини. Вона єдина з гостей не дотрималася інформаційної гігієни. Пізніше, як зазначив Михайло Ткач, всі фото та локації зі своєї сторінки жінка видалила.

Брат Злочевського Владислав із дружиною

На парковці журналісти помітили авто з українськими номерами, яке належить старшій донці Злочевського Карині. Також у готелі в період святкування був присутній Ігор Лисенко — екскерівник агентства земельних ресурсів часів Януковича та, відповідно, Злочевського. Наразі він працює директором одеського підприємства Злочевського «Інфоксводоканал».

Автівка старшіої доньки Злочевського Карини

Ще одним із гостей виявився Станіслав Глімбовський — син тестя ексголови Державної фіскальної служби Романа Насірова. Серед низки справ, де останній проходить підозрюваним, є й розслідування НАБУ та САП про ймовірну легалізацію коштів. У цій схемі фігурує і тесть Насірова Олександр Глімбовський, і той самий Станіслав.

Журналісти також помітили жінку, схожу на дружину Злочевського Наталію, а також вдову колишнього народного депутата, кримського бізнесмена Льва Миримського. На весілля також приїхав його син.

У лобі готелю журналісти також помітили чоловіка, схожого на радника ради директорів компанії Burisma та голову управління Асоціації газовидобувних компаній України Вадима Пожарського.

Хто такий Микола Злочевський, який влаштував донці розкішне весілля

Колишній нардеп від «Партії регіонів», ескміністр охорони навколишнього середовища України за президента Януковича та колишній заступник секретаря РНБО, після втечі останнього став власником одного з найбільших газовидобувних бізнесів в Україні Burisma Group.

Микола Злочевський у лобі курорту. Скриншот "УП"

Після Революції Гідності статки Злочевського були заарештовані навіть у Великій Британії. Проте, за словами Ткача, із розслідування «Слідства інфо» стало відомо, що Україна не була зацікавлена у співпраці з британськими слідчими. Зокрема, за словами, Віталія Касько (заступник генпрокурора у 2014−2016 рр. — Авт.), Генпрокуратура надала адвокатам Злочевського листа, що їхній підзахисний ні в чому не підозрюється, а ті надали його як доказ у Лондонському суді.

У 2020 році Злочевський, який не просто фігурував у кримінальних справах, а навіть був підозрюваним, засвітився у справі младоолігарха Курченка. Зокрема, він намагався дати правоохоронцям рекордний в історії країни хабар у розмірі 6 мільйонів доларів. Ці гроші призначалися за закриття епізоду, в якому Злочевський сприяв заволодінню коштами стабілізаційного кредиту Нацбанку, виданого «Реал Банку». У жовтні 2023 року ця гучна справа закінчилася визнанням вини, угодою зі слідством і сплатою Злочевським штрафу. Суть цієї угоди було засекречено Вищим антикорупційним судом.

Відомо також, що Злочевського зобов’язали виплатити штраф у 68 тисяч гривень. Також він пожертвував близько 660 млн гривень на ЗСУ.

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