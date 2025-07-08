Китайська зброя воюватиме проти України за допомогою КНДР: окупанти тренуються стріляти з нового міномету

Четвертого літа повномасштабної війни окупанти дедалі більше залежать від постачання зброї з інших країн, насамперед КНДР. Причому цього разу північнокорейська зброя виявляється копією рідкісного китайського міномета — 140 мм міномета W76 (можливо, також Type 76).

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Телеграм-канали продовжують публікувати фото навчань розрахунку 140-мм міномета з КНДР у зс рф. Судячи з фото, йдеться про дуже нестандартне озброєння, «батьком» якого є китайський міномет.

Як пишуть ЗМІ, північнокорейський міномет називають М1982 і, найімовірніше, він є копією китайського W76 або Type 76. Останній створювався під час загострення відносин між КНР і СРСР з метою створити альтернативу 120-мм і 160-мм радянським мінометам — міномет мав вийти легшим і мобільнішим за М-160, проте потужнішим за ПМ-43.

Міномет вийшов дуже вдалим — відносно швидко переводився з похідного становища до бойового та назад, скорострільність досягала 8 пострілів за хвилину. Бойова маса становила 990 кг, а звичайні уламково-фугасні міни важили близько 29 кг з максимальною дальністю стрільби 9600 м. Радянський 160 мм М160 важив 1300 кг у бойовому становищі, його скорострільність становила 3−4 постріли за хвилину. Міни важили понад 41 кг і мали максимальну дальність трохи понад 8 км. Переваги W76 над радянським зразком цілком очевидні.

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Як повідомляє телеграм-канал «Водограй», для ведення вогню поза кутами горизонтального наведення міномет необхідно піднімати та розгортати. Судячи з наявного досвіду тренування розрахунків, для ефективної експлуатації такого міномета з масою в 700 кг потрібен розрахунок із шести осіб, і ті справляються з великими труднощами. Також під цю плиту необхідно постаратися, щоб викопати звичайну ямку.

При цьому маса мін становить 27 кг, з яких 4 кг припадають на вибухівку. Примітно, що у нього досить скромна максимальна дальність стрільби — близько 6,6 км на третьому заряді. Така максимальна дальність менша на 500 м від максимальної дальності 120-мм радянського міномету 2Б11 та його копій, у т. ч. українських (МП-120 та «Молот»), болгарських тощо. Поки що М1982 надто важкий та не має переваг щодо дальності стрільби в порівнянні зі 120-мм мінометами. Також можливі проблеми з точністю, що характерно для північнокорейських виробів.

А його переваги досить специфічні. Це насамперед артсистема нового калібру, використання якої відкриває російським окупантам ще один потік боєприпасів із раніше не задіяних арсеналів Північної Кореї. Крім того, нові боєприпаси мають відносно більшу потужність у порівнянні зі звичайними 120-мм мінами.

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Отже, виходить, що таке розв'язання «мінометного питання» сумнівне, однак у росії немає іншого виходу, як покладатися на тих небагатьох союзників, які є.

Загалом, як раніше повідомляли «ФАКТИ», у лавах росії з'являється дедалі більше північнокорейського озброєння, а також військових з Чучхе.

Фото: телеграм-канал «Водограй»

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