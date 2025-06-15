КНДР продовжує завалювати рф своєю зброєю: окупанти поки що вчаться з неї стріляти

КНДР продовжує постачати російським окупантам зброю, насамперед артилерію та боєприпаси до неї. Так, слідом за 170-мм САУ «Коксан» у рф з'явилися на озброєнні 107-мм реактивні системи залпового вогню Type-75 (Тип-75).

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Як повідомляють у телеграм-каналах, поки що дані с перебувають на полігонах для проведення стрільб та навчання розрахунків. Втім, не виключено, що відео старі й незабаром ці установки будуть на фронті.

Як і про іншу зброю з КНДР, про РСЗВ Type 75 відомо небагато, але в основному її характеристики відповідають китайській системі Type-63, копією якої є північнокорейська установка. Так, китайська РСЗВ досить компактна, вагою близько 600 кг і завдовжки 2,9 метра, обслуговується розрахунком із 5 осіб.

РСЗВ може випустити 12 реактивних снарядів калібром 107 мм вагою по 18,5 кг кожен, здатних пролетіти близько 8,5 км. Самі реактивні снаряди китайської РСЗВ мають 4 різновиди, північнокорейські ж снаряди поки що були помічені двох видів — власне фугасний РСЗВ-107-ОФ та РСЗВ-107-Е. Останній, судячи з наявних даних, є касетним боєприпасом і несе всередині корпусу 15 суббоєприпасів, призначених для ураження людей, легких укріплень і неброньованого транспорту.

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Нещодавно «ФАКТИ» повідомляли про появу у окупантів 2 північнокорейських мінометів калібром 60 та 140 мм. Тобто КНДР нарощує постачання своєї зброї окупантам, збільшуючи залежність.

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