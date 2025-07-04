Північна Корея відправить до 30 000 військових для підкріплення російських військ: чим це загрожує

Північна Корея має намір потроїти кількість своїх військових, які воюють за росію на лінії фронту з Україною. КНДР хоче надіслати додатково від 25 000 до 30 000 солдатів. Згідно з оцінкою, про яку повідомляє CNN, війська можуть прибути до росії в найближчі місяці — після того, як 11 000 солдатів вже були відправлені у листопаді у Курську область.



За даними західних чиновників, близько 4000 північнокорейських солдатів загинули або були поранені під час боїв, проте співпраця Пхеньяна з москвою з того часу розвивається. Західний розвідник підтвердив цю оцінку, заявивши, що бачив інформацію, відмінну від української оцінки, яка свідчить про те, що до росії може бути відправлено до 30 000 нових північнокорейських військових.

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В оцінці України, з якою ознайомилося видання CNN, йдеться про те, що російське міністерство оборони здатне надати «необхідне обладнання, зброю та боєприпаси» з метою «подальшої інтеграції в російські бойові підрозділи». У документі додається, що «існує велика ймовірність», що північнокорейські війська будуть залучені до бойових дій в окупованих росією районах України «для посилення російського контингенту, в тому числі під час масштабних наступальних операцій», пише CNN.

Оцінка, надана українським розвідувальним управлінням оборони, також вказує на ознаки того, що російські військові літаки переобладнуються для перевезення персоналу, що відображає масштабне завдання з переміщення десятків тисяч іноземних військових через російську Сибір, яка межує з Північною Кореєю на південному заході.

Можливі приготування до нового розгортання, включно з прибуттям корабля у російський порт та вантажних літаків в аеропорт Сунан у Північній Кореї, були помічені на супутникових знімках, отриманих CNN.

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Схеми польотів також вказують на те, що, ймовірно, триває переміщення додаткових військ. Open Source Centre надало CNN супутникові знімки аеропорту Сунан у Північній Кореї від 4 червня, на яких вантажні літаки, ймовірно IL76, рухаються по злітно-посадковій смузі — це той самий тип літаків, що використовувався під час розгортання військ минулого року. Хоча на знімках не видно, для чого використовуються кораблі та літаки, ці рухи можуть свідчити про тенденцію, що відповідає спостереженням аналітиків минулого року.

Дженні Таун, старша наукова співробітниця й директорка корейської програми в Стимсон-центрі, сказала, що оцінка у 30 000 звучить «зависокою… але вони, безумовно, можуть набрати таку кількість. Це не будуть елітні солдати. Кім Чен Ин заявив, що він готовий до всього, тому все залежить від того, про що попросила росія».

Таун додала, що 10 000−20 000 «звучить більш реалістично» і що Північна Корея може повільно розгортати війська поетапно.

«Ходять чутки, що російські генерали вже перебувають у Північній Кореї, де тренують війська», — сказала вона.

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Національна розвідувальна служба Південної Кореї (NIS) повідомила законодавцям у Сеулі, що Північна Корея почала відбір персоналу для відправлення за кордон вже в липні або серпні. Додаткові війська є значним розвитком конфлікту і ознакою того, що лідер Північної Кореї подвоює свою підтримку москви.

Раніше повідомлялося, що президент Франції Макрон закликає Китай завадити участі КНДР у війні в Україні.

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