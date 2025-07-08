Окупанти відкриють новий фронт: експерт розповів, куди ворог завдасть нового удару і кому варто побоюватися

На початку липня новітня російська зброя — ракета-КАБ — вперше дотяглася до Дніпра. Це може означати підготовку окупантів до наступу на цьому напрямку.

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Такий прогноз дав «ФАКТАМ» військовий експерт Дмитро Снєгирьов, на користь чого, на його думку, говорить інтенсивність бойових дій на Покровському напрямку. Так, за інформацією Генштабу ЗСУ, 4 липня на фронті відбулося 136 бойових зіткнень, із них 42 — на Покровському напрямку. 5 липня відбулося 170 бойових зіткнень і знову найбільше — на Покровському напрямку.

Експерт припускає, що варто очікувати розширення театру бойових дій за рахунок нових територій — насамперед, у Сумській та Харківській областях, також буде спроба ворога прорватися на територію Дніпропетровської області.

- Можливість нарощування наступальних дій буде використана російською стороною як військово-політичний тиск на українське керівництво під час так званих Стамбульських зустрічей по закінченні війни в Україні. Це те, що слід очікувати не лише влітку, а й восени, — впевнений експерт.

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Найбільші зусилля поки що ворог зосереджує на Покровському напрямку: після встановлення контролю над трасами Покровськ-Костянтинівка, Покровськ-Межова, основне завдання окупантів — просування по флангах з метою створення оперативного оточення Сил оборони України на Покровському напрямку.

Просування в напрямку Малинівки і далі відкриває росіянам шлях на інший фланг міст Мирноград і Покровськ через селище Новоекономичне.

Окупанти чудово розуміють, що можливість штурмувати безпосередньо Покровськ-Мирноград лобовими атаками практично зведена до нуля і загрожує величезними втратами. Так, у ході боїв за Бахмут втрати становили близько 60 тисяч осіб, Курахове — близько 30 тисяч.

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Покровськ — це остання агломерація на шляху до адміністративного кордону з Донецькою областю. Також з Покровська можна повернути на північ для оточення Краматорська або на південь для подальшого просування вздовж кордону в Запорізьку область.

В останні дні російські збройні формування активізували спроби прориву української оборони на підступах до адміністративного кордону Дніпропетровської області.

Основні спроби прориву зосереджені на Новопавлівському напрямку — саме через нього противник просувається з Донеччини до кордонів Дніпропетровщини. Російські війська діють у малих штурмових групах з підтримкою бронетехніки, мотоциклів, авіаударів КАБами та дронів, включаючи тактичні FPV-дрони. За оцінками DeepState та інших OSINT-аналітиків, росіяни підійшли до адміністративного кордону області на відстань від 2 км на початку червня до менше 100 метрів наприкінці — проте факт виходу на територію Дніпропетровщини офіційно не підтверджений.

- Зазначу, що якщо росіянам вдасться перехопити тактичну ініціативу і просунутися до кордонів з Дніпропетровською областю, то під час переговорного процесу це буде використано як елемент військового тиску не лише на Україну, а й на Сполучені Штати.

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Окупантам у Донецькій області належить взяти штурмом Слов'янсько-Краматорську агломерацію, це чотири великих промислових міста: Слов'янськ, Краматорськ, Костянтинівка та Дружківка. Слід нагадати, що Бахмут, який набагато менший за розміром, противник штурмував 9 місяців, зазнавши колосальних втрат. А тут йдеться про штурм агломерації чотирьох міст зі щільною міською забудовою, величезною промзоною та нашими підготовленими оборонними позиціями.

Розуміючи, що ці міста окупанти можуть штурмувати не один рік, російський диктатор може використовувати як важелі тиску — можливість захоплення певних територій Сумської, Харківської областей та можливий прорив на Дніпропетровщину з метою так званого обміну, — так Дмитро Снєгирьов пояснює ймовірність масштабування театру бойових дій за рахунок нових територій.

Проте російські загарбники не досягли тактичних результатів у Харківській та Сумській областях — намір путіна створити так звану «буферну зону» зазнав поразки. Темпи просування окупаційної армії значно відрізняються від очікувань кремля. За задумом російського диктатора, глибина просування російських військ у Сумській та Харківській областях повинна становити до 20 км, але їм вдалося просунутися максимум на 6 км.

У той же час Сили оборони України продовжують утримувати частину Курської області рф, що змушує ворога тримати там великі сили. Так, за даними Громадської ініціативи «Правое дело», у район села Гуєво на Курщині, яке знаходиться недалеко від кордону з Україною, перекинуто додаткові підрозділи 22-го мотострілецького полку 44-го армійського корпусу Ленінградського військового округу.

Це свідчить про те, що оперативних резервів російських військ з числа оперативно-тактичних угруповань «Брянськ» та «Бєлгород» (а їх загальна кількість — близько 100 тис. осіб), вже не вистачає для спроб стримати українське просування на території Курської, Брянської та Білгородської областей.

Крім цього, за даними ГІ «Правое Дело», у район села Гоголівка на Курщині передислоковані додаткові підрозділи 137-го полку 106-ї дивізії повітряно-десантних військ рф. Ця дивізія вважається однією з найбоєздатніших. Тобто рф не може контролювати ситуацію навіть у Курській області, не кажучи вже про розширення плацдарму в українських Сумській та Харківській областях та наступі на Дніпропетровщину.

Тим часом, як раніше писали «ФАКТИ», росія все частіше використовує проти ЗСУ хімічну зброю.

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