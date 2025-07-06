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росія збільшує використання хімічної зброї в Україні: що відбувається
За даними Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) та двох нідерландських розвідувальних служб, росія збільшує використання хімічної зброї в Україні.
«Використання сльозогінного газу та хлорпікрину російськими військами стало стандартною та широко поширеною практикою, — заявили у службі розвідки Нідерландів. — Спецслужби Нідерландів та Німеччини зібрали докази щодо широкого застосування росією хімічної зброї проти України на фронті».
Своєю чергою міністр оборони країни Рубен Брекельманс заявив, що посилення використання хімічної зброї рф викликає занепокоєння.
«Воно є частиною тенденції, яку ми спостерігаємо вже кілька років, коли використання росією хімічної зброї в цій війні стає все більш нормалізованим, стандартизованим і поширеним», — сказав він.
Міністр додав, що окупанти навмисно скидають з дронів задушливу речовину, аби українські воїни залишали окопи.
Хлорпікрин, також відомий як трихлорнітрометан, — це бойова хімічна речовина, що належить до групи легеневих бойових отруйних речовин. Під час Першої світової війни його також використовували під назвою «Зелений хрест-1». Назва «Зелений хрест» походить від того, що гранати, начинені такими речовинами, у той час маркувалися зеленим хрестом.
Тим часом ЗМІ повідомляють, що Трамп провалив переговори із путіним, і назвали його зусилля завершити війну «самим некомпетентним мирним процесом в історії».147
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«Несіть, люди, цей хрест. Бо з війни вихід або здатися ворогу, або йти далі до Перемоги. Давайте вже якось йти», — волонтерка Діана Макарова