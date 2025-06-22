Пекельна ніч: росіяни завдали сім авіаударів по Краматорську (фото, відео)

У ніч проти 22 червня росіяни в черговий раз атакували Донеччину, зокрема, Краматорськ та Слов'янськ.

В Краматорській міськраді повідомили про сім ворожих ударів — противник бив по промисловій зоні та житловій забудові міста.

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Фото ДСНС

В ДСНС назвали ніч, що минула, «пекельною» та уточнили, що в Краматорську частково зруйновано 4-поверховий будинок. Рятувальники деблокували чоловіка 1955 р.н., врятували жінку та дівчинку 2010 р.н. Рятувально-пошукові роботи тривають — під завалами можуть бути люди.

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Фото ДСНС

А у Слов’янську зруйновано приватний будинок, загинув 17-річний хлопець. Ліквідовано дві пожежі, зокрема в будівлі площею 3000 м². Ще троє людей зазнали поранень. В місті пошкоджено понад 40 об’єктів.

Фото ДСНС

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Напередодні увечорі росіяни знов запускали дрони-камікадзе, які, зокрема, атакували Чернігівщину. За інформацією керівника ОВА В'ячеслава Чауса, удару було завдано по Ніжинському району.

«На жаль, відомо про одного загиблого. Це цивільний чоловік. У селі зруйновані та пошкоджені житлові будинки, господарча будівля і гараж», — додав він.

Фото ОВА

А міський голова Ніжина Олександр Кодола повідомляв, що місто перебувало під масованим ударом з повітря.

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«Ніжин — під атакою «Шахедів. Наразі зафіксовано 10 вибухів на околиці міста та 1 вибух за межами громади, в сусідньому населеному пункті», — повідомляв він напередодні увечорі. Згодом стало відомо, що було зафіксовано 15 прильотів, більшість — по території підприємства критичної інфраструктури на околиці міста.

Також напередодні увечорі ворожий БпЛА поцілив у дах багатоповерхового будинку в Сумах. За словами міського голови Артема Кобзаря, обійшлося без постраждалих. Також в регіоні було атаковано цивільне підприємство.

А Нікопольскій район Дніпропетровщини перебував під ударами fpv-дронів та важкої артилерії. «Дісталося райцентру, Марганецькій та Мирівській громадам. Пошкоджені два приватні будинки, релігійна установа, авто. Руйнування зафіксовані на території однієї з гімназій. Подекуди фахівці продовжують обстеження — з'ясовують наслідки. Головне — повсюдно минулося без постраждалих», — повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

Протягом доби, що минула, російські загарбники завдали 425 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області, застосовуючи авіабомби, БпЛА різної модифікації (переважно FPV), РСЗВ та артилерію.

Фото ОВА

За словами керівника ОВА Івана Федорова, надійшло 6 повідомлень про пошкодження приватних будинків та квартир.

Загалом, за даними ПС ЗСУ, ворог у ніч проти 22 червня атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької та Ростовської областей, зенітною керованою ракетою С-300 із ТОТ Донецької області та 47-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Основним напрямком удару стала Чернігівщина. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 7 локаціях, зокрема на Чернігівщині, Сумщині та Одещині.

Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 28 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни: 18 — збито вогневими засобами ураження, 10 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Нагадаємо, що днями росіяни завдали по Україні масований ракетно-дроновий удар, основною ціллю якого був Кременчук на Полтавщині. Ворог застосував «Шахеди», а також ракети різних типів, у тому числі балістику та аеробалістику.

Фото ДСНС

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