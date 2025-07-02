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Очищаємо унітаз зсередини: названо ефективні способи прибрати наліт, камінь та іржу
Для підтримки чистоти унітазу та боротьби з нальотом, каменем та іржею експерти з домоводства Кейт Ван Пелт та Тай Максиміліано пропонують кілька ефективних методів, пише The Spruce.
Ефективні методи очищення унітазу:
• Харчова сода та оцет: З вечора залийте 2 склянки оцту в унітаз, змішайте оцет і воду в зливі унітазу і залиште на ніч. Вранці додайте 1 склянку соди і 1−2 склянки оцту, дайте пошипіти 10 хвилин. Почистіть йоржиком, залиште на 30 хвилин, потім ще раз потріть і змийте. Повторіть у разі потреби.
• Відбілювач: Надягніть рукавички, розпиліть відбілювач по краю унітазу, дайте стекти 10 хвилин. Почистіть унітаз жорстким йоржиком, занурюючи його у воду з відбілювачем. Змийте. Після цього в воду, що залишилася в унітазі, додайте трохи відбілювача. Відбілювач також дезінфікує та усуває запахи.
• Кока-кола: Злийте воду з унітазу та перекрийте бачок. Повільно залийте 2 літри кока-коли і залиште на 12−24 години. Почистіть щіткою та змийте. Використовуйте раз на квартал для видалення стійких відкладень.
• Лимонна кислота або лимонний сік: Розчиніть 2−3 ст. л. лимонної кислоти на 1 л води. Змочіть туалетний папір розчином та розкладіть на плямах іржі. Решту розчину залийте в унітаз. Залишіть на кілька годин або на ніч. Почистіть йоржиком і змийте. Для невеликих забруднень використовуйте лимонний сік.
• Перекис водню: Для щоденної чистоти обприскуйте поверхню унітазу перекисом на 5−10 хвилин і протирайте. Для сильних забруднень змішайте 2 л води, 100 мл перекису водню та 50 мл аміаку. Залийте розчин в унітаз, змочіть йоржиком забруднені стінки, закрийте кришку і залиште на 4−5 годин. Почистіть щіткою і двічі змийте.
• Бура: Приготуйте пасту з ½ склянки бури та 2 ст. л. 9% оцту. Злийте воду з унітазу, перекрийте бачок і нанесіть пасту на відкладення каменю. Залишіть на 20 хвилин. Потріть щіткою і змийте. Для очищення коліна унітазу використовуйте флакон борної кислоти. Вилийте його у воду, залишивши на пару годин, потім почистіть відкладення йоржиком і змийте кілька разів.
Для підтримки чистоти унітазу рекомендується щодня протирати його та змивати. Регулярне використання цих засобів допоможе підтримувати чистоту та свіжість у туалеті.
Раніше «ФАКТИ» писали, як вирішити проблеми прибирання без магазинної хімії.
Фото: The Spruce6223
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