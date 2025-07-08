Більше місяця боролись за життя: воїн з Вінниччини не пережив удару російською ракетою

Гайсинська громада прощалась з відважним захисником — Максимом Бардою, якому у серпні мало виповнитись 35 років. 2 липня його серце навіки зупинилося, не витримавши болю від важких поранень, повідомляє міська рада.

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«Максим закінчив технікум. Відслужив строкову військову службу. Працював у супермаркеті. У грудні 2022 року був мобілізований до лав ЗСУ. Службу проходив солдатом у взводі забезпечення продовольством, речовим та військово- технічним майном», — йдеться у повідомленні.

На жаль, під час виконання бойового завдання 23 травня 2025 року, захисник отримав важкі поранення. Сталось це під час ракетного обстрілу противника неподалік від населеного пункту Чугуїв Харківської області.

Більше місяця медики намагались врятувати життя бійця у медичних шпиталях, однак його смерть стала ще одним болючим нагадуванням про ціну свободи.

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«Важко підібрати слова втіхи для найдорожчих людей — донечки Кіри, батьків, сестри, рідних та близьких», — кажуть земляки.

Бійця 116-ї бригади Максима Барду поховали з військовими почестями у Гайсині

Раніше «ФАКТИ» розповідали про загибель 21-річного поліцейського з Чернігівщини, який став легендою штурмової бригади.

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