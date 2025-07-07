Навіть подумати не міг, що так звані брати прийдуть на нашу землю вбивати: в бою на Сумщині поліг захисник із Хмельниччини

5 липня, жителі та гості Красилова навколішки провели в останню дорогу солдата Руслана Бондарчука. Він загинув 26 червня 2025 року під час виконання бойового завдання на Сумщині. Бійцю було 48 років, повідомляє міська рада.

ВІДЕО ДНЯ

«Руслан народився у російській федерації, але на початку 90-х років його родина переїхала в село Воскодавинці. Після школи пройшов військову службу, далі працював на різних роботах. І навіть подумати не міг, що прийде такий час, коли його так звані земляки прийдуть на нашу землю, щоб нищити нас і йому доведеться зі зброєю в руках від них боронитися», — пишуть містяни.

З січня 2025 року Руслан став на захист української землі. З честю виконував військовий обов’язок і до останнього подиху був вірним військовій присязі. Мав багато планів на життя, які обірвав російський обстріл у Сумській області.

«Щирі співчуття мамі героя, сестрі та брату. Його ім’я навіки вписано золотими літерами в історію української держави», — йдеться у повідомленні.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали про смерть від важкого поранення майора з Рівненщини, за життя якого пів року боролися лікарі.

РЕКЛАМА

184

Читайте нас у Facebook