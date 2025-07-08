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«Китайський Нострадамус» зробив прогнози на 2025 рік, і вони почали збуватись
На відміну від болгарської провидиці Баби Ванги і французького астролога Нострадамуса, які жили досить давно, ім'я китайського історика Цзян Сюеціна навряд чи про щось говорило користувачам Мережі.
Прихильники китайського історика Цзян Сюеціна, прозваного «китайським Нострадамусом», з подивом відзначили, що його торішні геополітичні прогнози на 2025 рік почали збуватися. Зокрема, його лекція на YouTube про загострення напруженості між США та Іраном, передбачена ним у разі другого терміну Дональда Трампа, стала вірусною, набравши понад 100 тисяч підписників за три дні, пише пише The Economic Times.
Сюецін детально описав сценарій «Операції Свобода для Ірану» — спільне вторгнення США, Ізраїлю, Саудівської Аравії та союзників. Він тоді ж наголошував, що Трамп виправдовуватиме війну ядерною загрозою Ірану та атаками проксі-груп. І дійсно, останні заяви Трампа акцентують увагу на тероризмі та ядерній загрозі, що збігається з прогнозами історика.
Цзян також наголосив, що для реального контролю над Іраном знадобиться щонайменше 3 мільйони військових, назвавши такий сценарій «військово та політично нереалістичним» для США. Він застерігав від наземного вторгнення, оскільки американські солдати в горах Ірану можуть стати заручниками через складнощі постачання та виведення військ.
Як писали «ФАКТИ», у світі дедалі частіше згадують деталі провидців про можливість Третьої світової війни.555
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