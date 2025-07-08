Харпер Бекхем сподівалась, що Нікола Пельтц стане їй сестрою: що відомо про важку психологічну ситуацію в сім’ї Девіда та Вікторії

Старший син Девіда та Вікторії Бекхем, 26-річний Бруклін, про «негідні» вчинки якого стає все більше відомо громадськості, пропустить чергове сімейне свято — день народження сестри Харпер.

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10 липня єдиній дочці Девіда та Вікторії виповниться 14 років. Через напружені стосунки з рештою членів родини Бруклін, який разом з дружиною Ніколою Пельтц нещодавно відсвяткував 83-річчя тестя-мільярдера, пропустивши при цьому дні народження обох батьків, не прийде і на святкову вечірку сестри. Про це пише Mirror.

І це стане для Харпер «справжнім ударом», тому що вона «завжди була дуже близька» зі старшим братом.

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«Харпер особливо важко переживає те, що відбувається. У них завжди були прекрасні стосунки з Брукліном. У них був особливий зв'язок, адже він був підлітком, коли вона народилася. Коли Бруклін одружився з Ніколою, Харпер сподівалася, що вона стане для неї „старшою сестрою“ в родині, де повно братів», — повідомив інсайдер видання.

Зазначимо, що сім'я Бекхем переживає непростий період. Пів року тому стався черговий розлад між зоряним подружжям, їхнім старшим сином та його дружиною. Спочатку Бруклін та Нікола, які одружені з 2022 року, пропустили модний показ Вікторії, де була вся родина, включаючи братів Брукліна Ромео, Круза та сестру Харпер, а потім проігнорували 50-річчя Девіда Бекхема та 51-річчя Вікторії.

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Нагадаємо, що після того, як Бруклін привітав тестя з днем народження, і «забув» про дні народження матері та батька, повернення в сім'ю для нього стало майже неможливим.

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