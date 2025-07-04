Нова «зрада» Брукліна Бекхема: стало відомо про таємний візит старшого сина Девіда і Вікторії до Лондона

Рішення старшого сина Девіда та Вікторії Бекхемів, 26-річного Брукліна, привітати з днем народження тестя, але навіть не згадати про святкування днів народження батька та матері, багато хто з друзів сімейства розцінили як неповагу до рідних людей.



Втім, нещодавно стало відомо, що такий вчинок Брукліна став не першою «зрадою» по відношенню до батьків, пишуть зарубіжні ЗМІ.



Як виявилося, тоді, коли Бруклін і Нікола пропустили святкування 50-річчя Девіда Бекхема, вони знаходились всього за три кілометри від сімейного будинку Бекхемів у Холланд-Парку. Подружжя прилетіло туди таємно, не сказавши родичам жодного слова, адже зйомки проходили менш ніж через два тижні після 50-річного ювілею Девіда Бекхема, який Бруклін і Нікола пропустили.

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«Лондон зберігає в собі стільки спогадів для нас обох», — говорить слоган рекламної кампанії з Брукліном і Ніколою. Син знаменитостей з любов'ю висловлюється про своє рідне місто в пресрелізі і захоплюється своєю дружиною — але зовсім не згадує батьків.

«Реклама повертає нас в той момент. Нікола і я рухаємось синхронно. Ось у чому суть цієї кампанії — бути в гармонії один з одним і з містом навколо нас — Лондоном, яке ми любимо», — заявив Бруклін.

Інсайдер, близький до пари, розповів, що Вікторія і Девід, а також брати Брукліна Ромео і Круз, і сестра Харпер, з якими він теж не спілкується, були дуже засмучені, дізнавшись, що пара вирішила не повідомляти будь-кого з членів сім'ї про свій приїзд до Лондона: «Між ними і Брукліном не було жодних проблем, проте він проїхав вісім тисяч кілометрів і ні з ким не зустрівся. Багато хто в оточенні Девіда вважав це рішення «ганебно грубим».

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Як відомо, донька мільярдера Нельсона Пельтца Нікола та Бруклін разом п'ять років. Перед їхнім весіллям у 2022 році стосунки між Вікторією Бекхем та її невісткою сильно зіпсувалися: Нікола відмовилася від весільної сукні бренду Вікторії Victoria Beckham на користь Valentino та від допомоги свекрухи під час підготовки урочистостей.

Через деякий час вони налагодили стосунки, відзначали разом сімейні свята і виходили разом у світ, але півроку тому в сім'ї знаменитостей стався черговий розлад. У березні Бруклін та Нікола пропустили показ Вікторії, на якому були решта дітей Бекхемів: 22-річний Ромео, 20-річний Круз та 13-річна Харпер. Втім, згодом Бруклін проігнорував День матері і не привітав Вікторію, а потім вони з Ніколою не з'явилися на її день народження, а також пропустили й 50-річчя Девіда Бекхема, яке він кілька разів відзначав у різних містах. Крім того, батьки зробили спробу примиритися з сином на День батька, але він «не помітив» їхніх намагань.

Фото з сайту https://www.dailymail.co.uk

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