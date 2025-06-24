Ми разом: Гейлі Бібер відповіла на чутки про розлучення з Джастіном

Гейлі Бібер збентежена чутками щодо статусу свого шлюбу після того, як почалися розмови про те, що вона та її чоловік Джастін Бібер планують розлучення. 28-річну супермодель фотографували без обручки під час різних виходів у світ, що підживлювало чутки про розлучення, і вона поділилася селфі в Instagram, на якому чітко видно діамант на її безіменному пальці, пише The News.

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Таким чином вона надіслала фоловерам чітке повідомлення про те, що вони з Джастіном разом на противагу всім чуткам.

Фотографії без обручки з'явилися після того, як джерело повідомило RadarOnline: «Гейлі намагається триматися, але вона емоційно виснажена. Вона благала Джастіна взяти трохи паузи. Вона чітко дає зрозуміти, що це не крок до розлучення; вона хоче зробити це, щоб вони обидва мали можливість перепочити та відновитися. Нестерпно дивитися, як він страждає. Будь-хто може зрозуміти, що йому потрібна допомога, і всі його прояви бравади виглядають маячними та дедалі сумнішими».

Однак останні новини від Гейлі свідчать про те, що пара вирішила триматися разом, незважаючи на непередбачувану поведінку Джастіна.

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Раніше повідомлялося, що Гейлі Бібер засудила відео з дискредитацією Селени Гомес і Бенні Бланко.

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