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Ми разом: Гейлі Бібер відповіла на чутки про розлучення з Джастіном
Гейлі Бібер збентежена чутками щодо статусу свого шлюбу після того, як почалися розмови про те, що вона та її чоловік Джастін Бібер планують розлучення. 28-річну супермодель фотографували без обручки під час різних виходів у світ, що підживлювало чутки про розлучення, і вона поділилася селфі в Instagram, на якому чітко видно діамант на її безіменному пальці, пише The News.
Таким чином вона надіслала фоловерам чітке повідомлення про те, що вони з Джастіном разом на противагу всім чуткам.
Фотографії без обручки з'явилися після того, як джерело повідомило RadarOnline: «Гейлі намагається триматися, але вона емоційно виснажена. Вона благала Джастіна взяти трохи паузи. Вона чітко дає зрозуміти, що це не крок до розлучення; вона хоче зробити це, щоб вони обидва мали можливість перепочити та відновитися. Нестерпно дивитися, як він страждає. Будь-хто може зрозуміти, що йому потрібна допомога, і всі його прояви бравади виглядають маячними та дедалі сумнішими».
Однак останні новини від Гейлі свідчать про те, що пара вирішила триматися разом, незважаючи на непередбачувану поведінку Джастіна.
Раніше повідомлялося, що Гейлі Бібер засудила відео з дискредитацією Селени Гомес і Бенні Бланко.92
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