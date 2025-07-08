Частина українців можуть отримати надбавку до пенсії у розмірі 5050 грн: хто має право

Українські пенсіонери, крім самої пенсійної виплати, яка розраховується за формулою, мають право на доплати та надбавки до пенсії.

Зокрема, до доплат належить спеціальна доплата до пенсії в розмірі кількох тисяч гривень людям, які боролися за державну незалежність України у XX столітті й зазнали політичних переслідувань з боку комуністичного тоталітарного режиму, нагадує «На пенсії».

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У 2025 році така надбавка становить 5050 гривень. Її можуть отримати учасники визвольного руху, які в роки радянської влади були безпідставно:

- ув’язнені;

- направлені до психіатричних установ;

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- іншим чином репресовані й згодом офіційно реабілітовані.

Щоб отримати надбавку до пенсії за особливі заслуги, потрібно подати відповідну заяву до Пенсійного фонду разом з документами, що підтверджують статус реабілітованої особи.

Надбавки встановлять з дня подання заяви чи з моменту набуття права на надбавки, якщо заява подана протягом 12 місяців після набуття.

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У разі, якщо пенсіонер має право одразу на кілька надбавок за статтею 1 Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною», призначається лише одна надбавка, яка є максимальною.

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