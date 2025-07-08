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Які сарафани зараз модні: можливо, саме такий висить у вашій шафі
Цього літа в моді легкі, повітряні сарафани з натуральних тканин, таких як бавовна та льон, а також моделі з ніжного гіпюру. У тренді — асиметричний крій, широкі волани, пастельні відтінки (небесно-блакитний, м'ятний, кремовий…) та квіткові принти. Популярна довжина — як міні, так і максі, а також актуальні сарафани із завищеною талією. Сарафани добре поєднуються з балетками, босоніжками, сандалями, кедами.
Щодо прикрас, тут можна дати волю фантазії. Кольє та намисто чудово доповнюють сарафани. Також вдале доповнення — яскраві сережки та браслети. Літній сарафан можна доповнити тканинною квіткою-брошкою. Такі аксесуари, як і раніше, актуальні.
Щодо сумки, ідеальний тандем — солом'яна. Прекрасно поєднається з образом і капелюшок.
Не бійтеся експериментувати у пошуках нових образів. Це завжди цікаво та захоплююче. Шукайте свій стиль із натхненням. Не завжди такі пошуки пов'язані з витратами. Можливо, у вашій шафі є той сарафан, який стане цього літа вашим улюбленим вбранням.
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Фото з альбому Ольги Сметанської209
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