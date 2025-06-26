«Коли ви почуваєтеся добре в гарних речах, з вами може статися все, що завгодно. Такий одяг — паспорт для щастя», — казав легендарний французький модельєр Ів Сен-Лоран. Напевно, ви помічали, що є одяг, в якому почуваєшся комфортно та впевнено. Але є, на жаль, і такий, що знижує самооцінку. Сьогодні наша тема — одяг та аксесуари, які дарують енергію молодості та свіжості. В інтерв'ю «ФАКТАМ» українська експертка зі стилю Ірина Бейлі розповіла про секрети вибору таких речей та вміння їх носити.

«Додайте експресії своєму образу, одягнувши асиметричні сережки»

— Ірино, чому шарфи одних роблять юними, а іншим додають років?

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— Шарф здатний творити дива, додавши образу чарівної привабливості. Але потрібно вміти правильно вибрати цей аксесуар та носити. Дуже ефектний, наприклад, довгий шовковий шарф, який вільно спадає. Його досить просто накинути на шию та дати вітру зробити його «роботу», де кожен порив надасть вашому образу динамічності та легкості. Вузькі шарфи «а-ля парижанка», зав'язані недбалим вузлом або бантом, носять з деякою недбалістю, ніби ви згадали про цей аксесуар в останню мить, виходячи з дому, і пов'язали його на ходу. Дуже важливим є вибір кольору й принта. Влітку ефектний вигляд мають кораловий, смарагдовий, лавандовий, теракотовий відтінки. Яскравий принт може вдихнути життя у вбрання нейтральних кольорів. Шарф — це аксесуар, який може додати вашому образу емоцій. Зробіть його багатофункціональним: розмістіть на сумці, носіть як пасок.

— Які прикраси, на вашу думку, дарують енергію молодості?

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— Якщо ви вибрали мінімалістичне вбрання, додайте великий геометричної форми браслет і великі сережки — і ви будете чарівні. Додайте експресії до свого образу, надягнувши асиметричні сережки або сережки з різних наборів. Якщо одяг багатобарвний і насичений деталями, відчуття легкості та юності ви досягнете за допомогою мінімалістичних прикрас «з родзинкою». Це можуть бути тонкі ланцюжки із кулоном незвичайного дизайну. Або скомбінуйте два-три персні на одній руці.

Ірина Бейлі: «Кожна людина, проявивши фантазію, може мати стильний вигляд» (фото з альбому Ірини Бейлі)

«Цього літа вибирайте мюлі, сандалії, сітчасті балетки… Все це зараз у тренді»

— А що можете сказати про вибір взуття? Адже воно має у створенні образу значну роль.

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— Безперечно, класичні моделі ніхто не скасовував. Ніщо не зробить образ елегантнішим та розкішнішим, ніж взуття на шпильці. А втім, сьогоднішня мода у повсякденні віддає перевагу комфорту. Цього літа вибирайте мюлі, сандалії, сітчасті балетки… Все це у тренді. Зараз модно оздоблювати босоніжки невеликими м'якими іграшками. І мені, зізнаюся, це подобається. Адже почуття гумору — це завжди позитивні емоції. До речі, декорування сумок м'якими іграшками на дармовисах сьогодні переживає справжній бум.

Сітчасті балетки зараз у тренді (фото з альбому Ольги Сметанської)

— А як вибрати сумку?

— Носіть такі, що мають індивідуальність, унікальність, настрій кольору. Якщо у вашій шафі вже давно лежить сумка похмурого кольору та жорсткої форми, саме час пофантазувати та вдихнути в неї життя. Зараз на піку популярності сумки з артпринтами. Ви легко можете перетворити свою сумку на справжній артоб'єкт, розписавши її фарбами або прикрасивши брошками. Творчість та ручна робота у наші дні дуже цінуються.

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«Пастельні відтінки в палітрі гардероба часом можуть бути підступними»

— Багато хто вважає, що вінтажні аксесуари можуть додати віку.

— Це помилка. Вінтаж сам по собі не старить. Все залежить від вашого вміння вписати такі аксесуари в образ. Поєднуйте вінтажні речі із сучасними. Наприклад, до сукні 1970-х додайте кросівки та сучасні окуляри, до кліпсів 1980-х — сорочку-оверсайз та джинси.

— Існує думка, що чим старшою стає жінка, тим бажаніше віддавати перевагу в одязі пастельним відтінкам. А що ви думаєте про це?

— Пастельні відтінки в палітрі гардероба можуть бути підступні. Якщо вони «припилені», можуть надати образу втоми. А ось пастель з яскравим підсвічуванням (світло-лимонний, м'ятний, лавандовий…) одразу додає свіжості. Крім того, не варто себе повністю «упаковувати» в пастельні тони. Все добре в міру. Пастельними можуть бути, наприклад, топ, жакет та взуття. Особливо вишуканий вигляд пастель має в ансамблі з яскравими аксесуарами — шарфом або сумкою, намистом або сережками з браслетом. Спалах кольору потрібен для акценту в образі.

— А як щодо чорного кольору? Є думка, що він старить.

— Це черговий стереотип. Доповніть вбрання яскравими оригінальними сережками, окулярами або шарфом — і чорний стане сценою, де ви блищатимете. Ніколи не вийде з моди маленька чорна сукня. Надягаючи чорне, освіжіть свій образ аксесуарами, які додадуть барв. Це може бути об'ємна брошка-квітка або хустка з яскравим принтом, недбало накинута через плече.

— Відомий скандинавський тренд-аналітик Стефан Нільсон розповідав мені в інтерв'ю, що деякі кольори в інтер'єрі дарують людині енергію молодості, відчуття щастя. А в одязі?

— Аналогічно. За допомогою певних колірних рішень можна підняти свій життєвий тонус і додати оптимізму, зробивши вибір на користь свіжості та дихання юності. Середземноморська палітра (поєднання відтінків сонця, піску та моря) викличе відчуття свіжості бризу, а відтінки соковитого абрикосу додадуть енергії юності. Дуже важливо, щоб колір вам личив.

«Надягаючи чорне, освіжіть свій образ аксесуарами, які додадуть барв», - радить експертка зі стилю Ірина Бейлі (фото з альбому Ольги Сметанської)

— Як пояснити, що енергію свіжості дарують трендові речі?

— Новизна завжди дарує особливі відчуття. Такі речі мають стильний вигляд і говорять про вас усім навколо, що ви живете, відчуваючи нові віяння у всьому. Однак не варто сліпо слідувати трендам. Грайте з модою, поєднуйте вінтаж та ультрамодні елементи одягу, робіть свій образ подіумом вашого смаку та стилю.

— Одного разу почула думку, що стиль, який насправді дарує енергію юності, — спортивний. Чи згодні ви із цим?

— Я не була б такою категоричною. Стиль — це справа смаку та світовідчуття. Зараз популярна еклектика, що передбачає поєднання непоєднуваного. Кожна людина, виявивши фантазію, може бути стильною.

Раніше Ірина Бейлі розповідала «ФАКТАМ», як носити прикраси, щоб виглядати стильно.

Фото в заголовку Ольги Сметанської

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