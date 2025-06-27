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Золоте правило голлівудських зірок у покупці одягу: уся справа в довірі
Обрати одяг завжди непросто. Але є лайфхак, який давно використовують голлівудські зірки. Якщо вбрання, в якому ви прийшли до магазину, вам пасує більше, ніж нове, то не варто витрачати гроші. І, навпаки, якщо нова сукня чи костюм робить вас красивішою, стрункішою, стильнішою, ніж той, що на вас, це вагома причина подумати над придбанням обновки.
Цей підхід ґрунтується на довірі власній думці. Не варто залучати в консультанти знайомих, друзів та родичів. Адже вони дивитимуться на вбрання крізь призму своїх уявлень про моду, стиль та інші критерії.
Дуже важливо не робити спонтанних покупок. Саме такі покупки часто сприяють тому, що в шафі багато речей, а вдягти насправді нічого. Плануючи покупку, подумайте, куди цю річ будете вдягати та з чим поєднувати. Цей підхід допоможе вам заощадити гроші та виглядати завжди стильно.
Можливо, у вас є і свої секрети покупок. Тоді додайте до них голлівудський лайфхак, він допоможе вам зробити правильний вибір.
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Фото з альбому Ольги Сметанської90
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