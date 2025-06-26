Модний скранч: ідеї використання цього аксесуара напевно вас здивують

Скранчі знову в моді. Ця м'яка широка тканинна резинка зручна у використанні і має стильний вигляд. Вона актуальна як для створення повсякденних, так і вечірніх образів.

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Скранч може бути виготовлений з різних видів тканини — наприклад, шовку або велюру.

При виборі кольору скранча варто враховувати кілька факторів. По-перше, колір волосся. Якщо ви хочете, щоб резинка виглядала неброско, підбирайте колір, близький до вашого тону волосся. Наприклад, бежевий або коричневий. Однак, якщо ви віддаєте перевагу в образі яскравим акцентам, вибирайте скранч контрастного кольору — червоного, жовтого, блакитного…

Враховуйте сезон і сполучуваність з вашим вбранням. Яскраві та світлі кольори підійдуть для теплої пори року і для створення акцентних образів, а більш приглушені та темні ідеальні для осені та зими.

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Звичайно ж, вибирайте той колір, який вас надихає.

До слова, скранч можна носити на зап'ясті як браслет. Два однакові скранчі можна надіти на рукава чорного гольфу, створивши ефект манжетів. Також скранч можна при бажанні перетворити в брошку, стилізовану під квітку.

Нагадаємо про те, які аксесуари взяти на відпочинок, щоб почувати себе комфортно.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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