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Прикрасили собою Рим: Максим Галкін опублікував нові фото з відпустки разом з Аллою Пугачовою
Гуморист Максим Галкін продовжує подорож Європою разом з дружиною, співачкою Аллою Пугачовою. Після «зважування» на «супер-платформі» для автомобілів 49-річний шоумен показав спільне фото з дружиною під час прогулянки «вічним містом».
Він не став підписувати знімок (головне фото), викладений у соціальні мережі, але супроводив його емодзі у вигляді серця і саундтреком — їхньою спільною з Пугачовою піснею «Будь чи не будь», яка, як вважається, свого часу стала початком їхнього роману.
Гуморист показав, як він гуляє Римом, позуючи як на фоні прекрасних пам'яток архітектури, так і на вузеньких вуличках міста.
У коментарях шанувальники пишуть, що у випадку з поїздкою до «вічного міста» Риму сталося все навпаки — «туристи» Галкін та Пугачова «прикрасили собою» місто, а не «розчинилися» в ньому, як це можна було прогнозувати.
Алла Пугачова та Максим Галкін одружені 13 років. Це п'ятий шлюб співачки, яка є матір'ю Христини Орбакайте. Пугачова, чоловіком якої протягом 10 років був Філіп Кіркоров, вважається однією з найвидатніших російських співачок сучасності і, як і раніше, однією з найвпливовіших у шоу-бізнесі. 2022 року вона разом із сім'єю залишила росію на фоні початку війни диктатора путіна проти України.
Галкін різко засудив спецоперацію, він послідовно виступає з критикою дій російської влади. Згодом його визнали іноагентом. Пугачова не робила прямих заяв, воліючи переважно зберігати мовчання, проте раніше заявляла, що солідарна зі своїм чоловіком, ситуацію у світі вважає «загибеллю хлопців за ілюзорні цілі» і просила визнати іноагентом і себе.
Раніше «ФАКТИ» писали, що про себе дав знати ще один співак, якого вважають однодумцем Алли Пугачової — Валерій Леонтьєв. Він теж не робив різких заяв, але вперше за довгі роки виступив перед публікою, чого не робив досить давно.
Фото зі сторінки Максима Галкіна у соцмережах1075
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