Помер знаменитий український композитор Ігор Поклад

У середу, 9 липня, помер відомий композитор, Герой України Ігор Поклад. Йому було 83 роки. Про смерть видатного українця повідомила його дружина.

«От і все… Любила, люблю і любитиму завжди… Помоліться за Ігоря Дмитровича, будь ласка… За його безсмертну душу…», — написала дружина Світлана Поклад.

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Поклад помер уночі після тривалої хвороби. Останні дні він провів вдома у Ворзелі, повідомляє видання «Гордон».



Дата похорону наразі невідома.

Ігор Поклад народився 10 грудня 1941 року у місті Фрунзе (тепер Бішкек, Киргизстан) у родині кадрового військового під час евакуації.

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Він написав понад 150 пісень. Пісні на музику композитора вже стали народними.

«Ой, летіли дикі гуси», «Мамо, вечір догора», «Скрипка грає», «Тече вода», «Зелен клен» — це лише деякі з пісень, написаних Покладом понад 40 років тому. Вони стали українськими хітами, які співає вже третє покоління артистів.

Композитор Ігор Поклад — заслужений діяч мистецтв УРСР, народний артист України, лауреат Шевченківської премії, член Національної спілки композиторів України.

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У 2021 році був відзначений званням Герой України, а у 2024 році — Національна легенда України.

У 2014 році Поклад переніс кілька складних операцій. Після початку «великої» війни пережив російську окупацію у Київській області, де разом з дружиною тижнями жив у підвалі. Згодом його евакуювали разом з іншими мешканцями міста.

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