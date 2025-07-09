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Помер знаменитий український композитор Ігор Поклад
У середу, 9 липня, помер відомий композитор, Герой України Ігор Поклад. Йому було 83 роки. Про смерть видатного українця повідомила його дружина.
«От і все… Любила, люблю і любитиму завжди… Помоліться за Ігоря Дмитровича, будь ласка… За його безсмертну душу…», — написала дружина Світлана Поклад.
Поклад помер уночі після тривалої хвороби. Останні дні він провів вдома у Ворзелі, повідомляє видання «Гордон».
Дата похорону наразі невідома.
Ігор Поклад народився 10 грудня 1941 року у місті Фрунзе (тепер Бішкек, Киргизстан) у родині кадрового військового під час евакуації.
Він написав понад 150 пісень. Пісні на музику композитора вже стали народними.
«Ой, летіли дикі гуси», «Мамо, вечір догора», «Скрипка грає», «Тече вода», «Зелен клен» — це лише деякі з пісень, написаних Покладом понад 40 років тому. Вони стали українськими хітами, які співає вже третє покоління артистів.
Композитор Ігор Поклад — заслужений діяч мистецтв УРСР, народний артист України, лауреат Шевченківської премії, член Національної спілки композиторів України.
У 2021 році був відзначений званням Герой України, а у 2024 році — Національна легенда України.
У 2014 році Поклад переніс кілька складних операцій. Після початку «великої» війни пережив російську окупацію у Київській області, де разом з дружиною тижнями жив у підвалі. Згодом його евакуювали разом з іншими мешканцями міста.385
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