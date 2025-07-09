«Волонтери, дрони й герої не врятують нас від того, що насувається. Ми програли битву за сердця, душі та мізки», — військовий Антон Шевельов



Військовий Антон Шевельов зазначає, що багато українців, які вже четвертий рік живуть під постійними атаками ворога, не готові брати на себе відповідальність за себе та свою країну. Але війна не чекає, поки люди «дозріють» й почнуть діяти разом заради спасіння країни. Може настати час, коли вже буде занадто пізно



«Війна, солідарність і правда: де ми зараз? 12 років війни. 4 роки повномасштабного пекла.

Можна захоплюватися Павлом Казаріним, гордо бити себе в груди й проголошувати, що Україна пройшла «тест на солідарність». Але давайте подивимося правді в очі. Наша країна тримається не на міцних інституціях чи мудрих рішеннях зверху. Вона тримається на шаленому ентузіазмі волонтерів, жменьці добровольців, мобілізованих бійцях і дронах «зібраних на кухнях».

ВІДЕО ДНЯ

Це не героїчна сага, а сувора реальність, де кожен, маленький гвинтик, тримається на чесному слові й самопожертві.

Чемберлен чи Черчилль?

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Пам’ятаєте Чемберлена, який їздив до Гітлера з обіцянками «миру для нашого покоління»? Його замінив Черчилль — людина, яка не обіцяла солодкого життя, але говорила правду. Він брав на себе відповідальність за жорсткі, непопулярні рішення заради збереження державності.

У нас же? А у нас бракує не лише лідерів, готових приймати такі рішення. У нас бракує народу, який готовий їх слухати й підтримувати. І це не про «мудрий народ», якого хтось «одурив». Ні, це про людей, які живуть на цій території, але не можуть опанувати навіть рідну мову, бо «немає різниці», а музика, бачте, «поза політикою». Саме тому ворожа пропаганда так легко отруює наші мізки.

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області ворог відправляє за «порєбрік» перші 100 підлітків віком від 14 до 17 років на так звані військово-патріотичні збори. План — 3400 юнаків і дівчат. Пошукайте у соцмережах, гортайте форуми — ви не знайдете жодного відео, де матері кидаються на машини, ховають своїх дітей у підвалах від «людоловов» чи відбивають їх у, хто там тих дітей збирає? Чому? Бо вони все прекрасно розуміють…

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Тепер подивіться, що коїться в наших соцмережах під постами про влучання «шахедів» у ТЦК.

«Боти!» — скажете ви. І частково це правда. Але погляньте, хто лайкає коментарі тих ботів. Звичайні люди. Ваші сусіди, знайомі, можливо, навіть друзі. І це не боти — це наш нарід. Наш нарід, якій дозволяє собі ігнорувати реальність, уникаючи мобілізації, шукаючи «бронювання», щоб не потрапити до ЗСУ.

Нарід, який пише сльозливі пости про «бусіки без води», і мілʼярд репостів посту колишнього медіка. Ті хто готовий робити репостіки, готовий вестись на любий емоціонально чипляючий пост, бо в котика день народження, але його ніхто не привітав, але не готов брати відповідальність за себе і свою країну.

Мої заклики, на кшталт «час прокидатися, бубубу» марні. Можна скільки завгодно закликати до статті 65 Конституції, яка зобов’язує кожного громадянина захищати державу. Можна кричати, що не можна ховатися за спинами українських жінок, які тримають фронт і тил. Але чи почують?

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59 бригада виклала відео з Яною, оператором фпві, яка отримала поранення і повернулась на фронт, донькою Шалений Прапор і що ви думаєте? Там в коментарях стіки зневіри, образ, зневаги і знецінювання…

Ви, здається, непогано навчилися ховатися. Але знаєте що? Війна не питає, чи готові ви (моя сторіз з забараненим хлопом 1996 року народження з українським паспортом в формі окупанта і колорадськими стрічками, яскравий тому приклад). Вона не чекає, поки ви «дозрієте». І якщо ми не почнемо діяти — усі разом, як нація, — ніякі волонтери, дрони й герої не врятують нас від того, що насувається.

Вдивиться уважно в обличчя на цій світлини, можливо через декілько років, саме вони прийдуть нас вбивати, бо ми програли битву, не за території, а за сердця, душі та мізки…", — пише військовий.

Нагадаємо, політолог Віктор Небоженко вважає, що Китай має свій сенс у російсько-українській війні. Пекін хоче ще більше послабити росію за рахунок українців.



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