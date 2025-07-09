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Рятувальники показали наслідки нічних ударів росіян по Волині, Житомирщині та Київщині (фото, відео)
В ніч на 9 липня росія завдала рекордного повітряного удару по Україні. Основний удар припав на Луцьк.
Крім того, пошкодження зафіксовані ще у 10 областях — Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській і Чернігівській.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
«Нова масштабна атака росії проти наших міст. Було найбільше повітряних цілей за добу — 741 ціль: 728 дронів різних типів, із яких понад 300 — це „шахеди“, і 13 ракет — „Кинджали“ та „Іскандери“. Більшість цілей було збито», — зазначив президент.
За його словами, під час сьогоднішньої атаки для захисту застосовувалися українські дрони-перехоплювачі, які знешкодили десятки цілей.
Зеленський також зауважив, що станом на ранок у багатьох областях України триває ліквідація наслідків нічної російської атаки.
"Це показова атака, і саме зараз, коли було стільки спроб досягти миру, припинити вогонь, і тільки Росія все відкидає. Черговий доказ, що потрібні санкції - болючі санкції проти нафти, яка вже понад три роки війни накачує військову машину Москви грошима", - наголосив він.
За словами Зеленського, потрібні також вторинні санкції проти тих, хто купує російську нафту та спонсорує вбивства.
За даними ДСНС, на Волині сьогодні вночі внаслідок російського ракетного обстрілу сталося загоряння на території гаражного кооперативу та одного з приватних підприємств Луцька. Вогнеборці ліквідували пожежу. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
У двох населених пунктах Житомирщини, спричинені ворожими атаками, горіли будівля столярного цеху та господарські будівлі. Також пошкоджені скління вікон двох житлових багатоповерхівок. Попередньо, ніхто не постраждав.
На Київщині внаслідок ворожої атаки у Броварському районі травмовано дві людини. Жінка 44 років отримала забій грудної клітини. Вся медична допомога була надана в місцевій лікарні. Жінка продовжить лікування амбулаторно. Чоловік 61 року отримав гостру реакцію на стрес. Всю необхідну допомогу медики надали на місці. Також у Броварському районі ліквідована пожежа палет на одному з підприємств, йдеться у повідомленні обласної військової адміністрації.
Нагадаємо, що цієї ночі росіяни атакували Україну 741 засобом повітряного нападу, серед яких 728 безпілотників. Сили ППО знищили 718 БПЛА та 7 ракет.
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