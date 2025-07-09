Ізраїль може відновити удари по Ірану: коли Трамп дасть на це зелене світло

Ізраїль готується до можливості подальших військових дій, якщо Іран спробує відродити свою ядерну програму. Ізраїльські чиновники вважають, що президент Трамп може дати зелене світло на поновлення ізраїльських атак, повідомляють Axios два джерела, обізнані з ситуацією.

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Під час вечері у Білому домі президент США Дональд Трамп та ізраїльський прем'єр Біньямін Нетаньягу обговорюватимуть подальші кроки в ситуації з ядерною програмою. Останній прагне узгодити позиції стосовно «ядерних» переговорів і розглянути можливі підстави для відновлення військових ударів.

Головний радник Нетаньягу Рон Дермер повідомив чиновників на закритих брифінгах, що після недавнього візиту до Вашингтона у нього склалося враження, що адміністрація Трампа за певних обставин підтримає нові ізраїльські удари по Ірану.

Одним зі сценаріїв може бути спроба Ірану вивезти високозбагачений уран з пошкоджених об'єктів у Фордо, Натанзі та Ісфахані, зазначають джерела. Іншим сценарієм може бути відновлення Іраном своєї ядерної програми, зокрема об'єктів збагачення урану.

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За словами ізраїльських чиновників, минулого тижня Дермер зустрівся з віцепрезидентом Венсом, держсекретарем Марко Рубіо та посланцем Білого дому Стівом Віткоффом.

Одним з ключових питань, що обговорювалися на зустрічах, були запаси в Ірану високозбагаченого урану — це 400 кг урану, збагаченого до 60%. Уран збройової якості вимагає збагачення приблизно до 90%.

Ізраїльські та американські чиновники заявляють, що цей матеріал наразі «запечатаний» у трьох ядерних об'єктах. США та Ізраїль оцінили, що ці об'єкти були значно пошкоджені, але не весь ядерний матеріал та інфраструктура були знищені.

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Представники США та Ізраїлю заявляють, що розвідки обох країн стежать за діями Ірану навколо його ядерних об'єктів, щоб виявити спроби вивезти матеріали або відновити роботу.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що, на думку німецьких військових, війна між Ізраїлем та Іраном не вплине на ситуацію в Україні.

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