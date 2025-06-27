Західні чиновники вважають, що Тегеран, ймовірно, захоче накопичити власні запаси, а не передавати їх за кордон, як це було раніше. Тому війна Ірану з Ізраїлем може скоротити постачання балістичних ракет до росії. Високопоставлений чиновник НАТО заявив: «Недавні військові дії між Ізраїлем та Іраном, безсумнівно, негативно вплинуть на майбутні пожертви Ірану, зокрема ракети. росія буде змушена виробляти власні ракети або покладатися на постачання з Північної Кореї», пише Тelegraph.

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Джерело зазначило, що також може зменшитися підтримка Іраном виробництва росією ударних дронів. Однак це навряд чи буде проблемою для москви, яка зараз сама виробляє одноразові ударні дрони типу Shahed.

Раніше повідомлялося, що Іран і росія досягли угоди про постачання балістичних ракет для бойових дій рф в Україні.

Представник НАТО заявив, що москва, ймовірно, «опортуністично» використає знищення Ізраїлем іранських систем протиповітряної оборони, щоб продати версії своїх зенітних ракетних батарей С-400. «Як відомо, російські розвідники також можуть бути відправлені до Тегерана для вивчення будь-яких даних, зібраних ізраїльськими літаками F-35 під час місій над країною в останні дні», — йдеться у статті.

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Раніше повідомлялося, що США принизили російську ППО під час атаки на Іран.

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