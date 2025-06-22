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Війна між Ізраїлем та Іраном не вплине на ситуацію в Україні: чому так вважають в Німеччині
Генерал-майор Крістіан Фройдінг, який у Міністерстві оборони Німеччини відповідає за передачу Україні військової допомоги, переконаний, що війна між Ізраїлем та Іраном не матиме якийсь негайний вплив на ситуацію в Україні. Про це пише N-tv.de.
«росія отримувала дуже сильну підтримку від Ірану у вигляді безпілотників у перші роки війни, — заявив він. — Та зараз вона сама виробляє ці безпілотники типу „Шахед“ і нарощує виробництво. Це означає, що москва більше не залежить від іранської підтримки у постачанні безпілотників».
Також було зазначено, що кілька місяців тому Іран підтримав росію невеликою кількістю балістичних ракет.
«Однак вони ще не розгорнуті. Хоча на політичному рівні існує спільна угода (між рф та Іраном. — Авт.) про безпеку, пункту про військову допомогу там немає», — зазначив Фройдінг.
Також він додав, що підтримка України з боку Німеччини залишиться незмінною.
«Для нас як найбільшого європейського прихильника України важливо наголошувати, що військова підтримка має продовжуватися. Можу запевнити вас, що німецька підтримка залишиться незмінною, скорочення допомоги Україні не буде», — додав генерал.
Нагадаємо, США виступили на боці Ізраїля та завдали удару по ядерних об’єктах в Ірані.160
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