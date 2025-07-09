Царське ім’я: співачка Slavia розкрила, як назвала сина

Популярна співачка Slavia, яка нещодавно вперше стала мамою, розкрила імʼя свого сина.

Нагадаємо, колишня дружина артиста DZIDZIO вийшла заміж за підприємця Андрія Павлюка.

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На своїй сторінці у соціальній мережі Slavia виклала світлини разом з сином Лео та чоловіком та поділилася історією, повʼязаною з вибором імені.

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«Офіційно зареєстрований громадянин України Лев Андрійович, в житті просто Лео, — написала артистка. - Тато хотів назвати Атлас, мама — Лев. Думали весь місяць. Провели опитування в родині. В результаті тато піддався».

Підписники привітали родину та відгукнулися на незвичне імʼя, яким могли назвати хлопчика.

«Добре що не назвали Атласом», — вирішили у мережі.

«100 процентів — шо то за ім'я дивне», — поділилися враженнями.

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«Тобі дуже пасує бути Мамою!» — привітали співачку.

«Синочок хай росте здоровим і щасливим на радість рідним, а Славія після родів стала ще чарівніша», — додали у коментарях.

«Яке царське ім'я у вашого сина, — вирішили у мережі. — Нехай йому і вам завжди щастить по житті. Родинного затишку і спокою. Зі святом я вас вітаю!»

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Раніше молода мама Леся Нікітюк вразила заявою.

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