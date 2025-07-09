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Царське ім’я: співачка Slavia розкрила, як назвала сина
Популярна співачка Slavia, яка нещодавно вперше стала мамою, розкрила імʼя свого сина.
Нагадаємо, колишня дружина артиста DZIDZIO вийшла заміж за підприємця Андрія Павлюка.
На своїй сторінці у соціальній мережі Slavia виклала світлини разом з сином Лео та чоловіком та поділилася історією, повʼязаною з вибором імені.
«Офіційно зареєстрований громадянин України Лев Андрійович, в житті просто Лео, — написала артистка. - Тато хотів назвати Атлас, мама — Лев. Думали весь місяць. Провели опитування в родині. В результаті тато піддався».
Підписники привітали родину та відгукнулися на незвичне імʼя, яким могли назвати хлопчика.
«Добре що не назвали Атласом», — вирішили у мережі.
«100 процентів — шо то за ім'я дивне», — поділилися враженнями.
«Тобі дуже пасує бути Мамою!» — привітали співачку.
«Синочок хай росте здоровим і щасливим на радість рідним, а Славія після родів стала ще чарівніша», — додали у коментарях.
«Яке царське ім'я у вашого сина, — вирішили у мережі. — Нехай йому і вам завжди щастить по житті. Родинного затишку і спокою. Зі святом я вас вітаю!»
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